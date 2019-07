Pao europski satelitski navigacijski sustav Galileo

Sustav satelitske navigacije koji se oslanja na satelite konstelacije Galileo od petka je nedostupan – i to bez objašnjenja nadležnih

Od četvrtka, 11. srpnja, pa sve do danas, sustav satelitske navigacije Galileo potpuno je nedostupan. Europski sateliti ne funkcioniraju već preko stotinu sati, i to bez da je javnost obaviještena o uzrocima i naravi tehničkih problema koji stoje u pozadini. Prošloga četvrtka, dakle, oko 13 sati po srednjoeuropskom vremenu, 22 satelita konstelacije Galileo prestalo je emitirati signal, i do sada se situacija nije popravila.

Na stranicama Europske agencije za globalne navigacijske sustave (GNSS) stoji tek kako su sateliti "neupotrebljivi", te kako usluge navigacije nisu dostupne. Do daljnjega, poručeno je kratko iz Agencije, korisnici se neće moći oslanjati na signale Galileo satelita, a minimalna normalna usluga bit će omogućena što je prije moguće.

"Not usable" - i tako 22 puta

Kako su istodobno prestali normalno raditi svi sateliti, logično je zaključiti, što je i potvrđeno, kako je problem u samom sustavu i zemaljskoj infrastrukturi. Jedina (doduše, neslužbena) informacija o ispadanju satelita iz upotrebe kaže kako je do problema došlo u kontrolnom centru koji koordinira precizno mjerenje vremena PTF (Precise Timing Facility) u Italiji. Ovaj se centar oslanja na nekoliko atomskih satova za precizno određivanje vremena, što je ključni podatak o kojem ovisi svaka satelitska navigacija.

Na sreću, svima koji koriste satelitsku navigaciju i dalje su dostupni američki GPS i ruski GLONASS sateliti. Galileo je trebao biti popravljen tijekom vikenda, to se nije dogodilo, pa se sada čeka nova obavijest o očekivanom ponovnom početku rada.