Misteriozni izboj zračenja iz svemira zapravo je došao iz – starog ugašenog satelita

Astronomima i astrofizičarima diljem svijeta brzi izboji kozmičkog zračenja (fast radio burst, FRB) više nisu iznenađenje, no većini njih i dalje je izvorište nepoznato. Neki smatraju da je riječ o neobičnim pulsarima ili magnetarima, možda i ostalim, još nepoznatim pojavama iz dubokog svemira, no u slučaju jednog od njih izvor zračenja bio je vrlo blizak i – stvoren ljudskom rukom.

Nije pulsar nego Relay

Prije godinu dana, 13. lipnja 2024. australski je radioteleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) zabilježio novi potencijalni signal FRB-a, no u trajanju kraćem od 30-ak nanosekundi. Međutim, unatoč kratkom trajanju, elektromagnetski je puls bio nevjerojatno snažan, toliko da je u tom trenutku zasjenio sve ostale signale koje je teleskop primao. Budući da se sustav ASKAP sastoji od niza od 36 radioteleskopa postavljenih na velikom području, u stanju je otkriti brojne detalje o takvim signalima, pa su se astronomi time i pozabavili.

Zapis misterioznog signala

Otkrili su prvo da je izvorište signala sigurno negdje unutar naše galaksije, produbljujući misterij. No, potom su uvidjeli i da se svi dijelovi teleskopa ne mogu fokusirati prema izvoru zračenja, što je pak značilo da je on udaljen manje od 20.000 kilometara. Isto tako ponovljenih signala nije bilo. Sve to moglo je značiti samo jedno – puls nije poslala neka udaljena kozmička pojava, već nešto iz Zemljine blizine. Usporedbom lokacije i položaja poznatih umjetnih satelita došlo se do zaključka: snažni nanosekundni radiosignal odaslao je odavno ugašeni eksperimentalni NASA-in satelit Relay 2.

Nekoliko mogućih objašnjenja

Relay 2 lansiran je u orbitu još 1964. godine, normalno je radio tek godinu dana i otad je ugašen. Njegovi transponderi posljednje su službene signale poslali 1967., a potom je bio "tih", sve do sada. Stručnjaci kažu da nije vjerojatno da je njegova elektronika odjednom "oživjela" i počela emitirati zračenje. Uvjerljivije je objašnjenje da je bila riječ o nakupljanju statičkog elektriciteta koji je odjednom otpušten, baš u trenutku kad je satelit prolazio iznad radioteleskopa. Druga je opcija da ga je u tom trenutku pogodio mikrometeroid, emitirajući maleni oblak plazme. Znanstveni rad koji opisuje otkriće elektromagnetskog pulsa s "mrtvog" satelita Relay 2 dostupan je na servisu ArXiv.