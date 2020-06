PC Gaming Show prikazao više od 50 igara, donosimo pregled najzanimljivijih

Osim što se danas održala Guerilla Collective prezentacija, Future Publishing je u suradnji s PC Gamerom odradio još jedan PC Gaming Show koji je trajao više od dva sata. Voditelji Sean „Day9“ Plott i Frankie Ward opet su odradili dobar posao, a prikazano je više od 50 naslova koji još nisu u prodaji. Neki su izašli danas, ali većina ih nema konkretne datume izlaska.

Budući da se radi o velikom broju igara, odlučili smo izdvojiti one koje su nam ostale u sjećanju nakon gledanja. Ako ćemo iskreno, nakon ponovnog pregledavanja, ako niste ljubitelj indie igara, ovogodišnja prezentacija vas neće oduševiti. Na dnu ćete pronaći sve ostale spomenute igre s poveznicama na službene stranice ako želite sami vidjeti o čemu se radi, kao video cijele prezentacije.

Persona 4 Golden

Najprije su počele kružiti glasine, a sada osim što je stigla potvrda, prva Atlusova igra iz svijeta Shin Megamei Tensei koja je dostupna za PC je Persona 4 Golden. Najavljena za vrijeme prezentacije, ovaj intrigantan RPG s velikim naglaskom na priči i pokrivanjem kompleksnih i teških tema odmah možete nabaviti na Steamu ako ste zainteresirani. Peti nastavak u serijalu izuzetno je cijenjen, a verzija koja se prodaje za PC ima podršku za Full HD, ubačeni su Achievementi i karte, a možete birati između japanskog ili engleskog jezika za glumu. Iako je tek izašla, igra ima već izvrsne ocjene, pa bacite oko na trailer i posjetite Valveov servis ako želite zaigrati ovu igru.

Torchlight III

Iako nisu bili popularni kao drugi RPG-ovi, oni u serijalu Torchlight bili su zabavni i imali prilično dobre ideje. Nažalost, razvojni tim je zapao u probleme, posljednja igra Hob im nije bila komercijalni uspjeh, i zatim su zatvorili svoja vrata. Ipak, IP nije nestao, čovjek koji je radio na originalu radi i na Torchlightu III (prije poznat kao Torchlight: Frontiers), a danas su izdali Early Access verziju. Igra i dalje izgleda jednako zanimljivo, ali oni koji su je odmah kupili ne mogu je trenutno igrati. Tim očito ima problema sa serverima zbog potražnje, pa su zato ocjene na Steamu prilično loše. Vjerujemo da će se situacija promijeniti kad se serveri saberu, a dok se to ne dogodi, možete baciti oko na novi trailer i na službene stranice za više informacija o tome što se događa u svijetu Novastraie.

Ooblets

Opuštajuć, farmerski život uz uzgajanje zanimljivih stvorenja imena Ooblets vidjeli smo mnogo puta do sada, a sada smo ga vidjeli još jednom. Ipak, da nam ne pokazuju stalno samo isječke svojeg projekta, nezavisni tim koji radi na ovoj šarenoj igri odlučio nam je reći kada ćemo otprilike moći zaigrati Early Access verziju. Glumberland kaže „uskoro“ i „ovog ljeta“, a i jedno i drugo je veoma blizu. Radi se o ekskluzivi za Epic Games Store, ali ako inače ne kupujete igre koje se nalaze u Early Accessu, kada dođe red za izdavanje verzije za Steam, igra će ili biti gotova ili biti puno više polirana i imati puno više sadržaja. EGS već neko vrijeme ima mogućnost stavljanja igara na popis želja, pa možete to napraviti ako želite, dok ćete sve ostale detalje o igri moći pročitati ovdje.

Humankind

Amplitude Studios, poznat po igrama kao što su Endless Space i Endless Legend, sklopio je partnerstvo sa Segom i odlučio da je vrijeme da neko konkurira voljenom i popularnom strateškom serijalu Civilization. Budući da imaju iskustva s radom u tom žanru, vjerujemo da će im poći za rukom pretvoriti svoje ambiciozne ideje i planove u nešto što će se igračima dopasti. Igru koja je najavljena prošle godine mogli smo vidjeti još jednom u traileru koji poziva igrače da sudjeluju sa svojim idejama kod razvoja, što je praksa koja je pomogla s prijašnjim igrama. Humankind izaći će nekad iduće godine, a ako se želite registrirati za sudjelovanje, možete to napraviti ovdje. Odgovore na dodatna pitanja možete potražiti na službenim stranicama.

Evil Genius 2: World Domination

Prošlo je gotovo 16 godina otkad su igrači dobili priliku postati dominantna sila na našem planetu u spoju simulacije i strategije Evil Genius. Igra je dobila solidne ocjene, ali oni koji je nisu zaigrali kada je izašla ili nakon toga, vjerojatno su propustili tu igru. Prije tri godine je tim Rebellion objavio da je otkupio prava na IP i da rade na nastavku. Prošle godine za vrijeme sajma E3 dobili smo najavni trailer, ali je osim toga tim bio tih. Danas su nam prvi put pokazali gameplay i uz to rekli da ćemo Evil Genius 2: World Domination zaigrati do kraja ove godine. Ova strategija trenutno stiže samo na PC, a ako se želite više informirati posjetite ove stranice.

Godfall

Prije par dana, za vrijeme PS5 Future of Gaming prezentacije vidjeli smo kako izgleda „looter slasher“ igra koju izdaje Gearbox Publishing. Ova hack and slash akcijska igra s pogledom iz trećeg lica omogućit će igračima da demonstriraju svoje vještine i nabavljaju legendarnu opremu koja će im davati značajne bonuse. Sada smo vidjeli malo više samog gameplayja koji izgleda dosta dobro. Godfall je u izradi za PlayStation 5 i PC, a na računalima bit će ekskluziva za Epic Games Store. Član razvojnog tima Counterplay Games zahvalio nam se na gledanju i poručio nam da možemo staviti igru na popis želja i pratiti službene stranice ako nas zanimaju sve novosti koje će podijeliti s nama.

Prodeus

Svi koji su željni retro FPS akcije s dozom modernog trebala bi obratiti pozornost na Prodeus. Igra koja je najavljena prije malo manje od dvije godine puna je krvi i nasilja, kao i raznolikog oružja, a igrači koje nabave ovu pucačinu moći će unutar igre raditi svoje staze i dijeliti ih s drugim igračima. Nema ovdje neke dublje filozofije – trčite po stazama i uživate u fontanama krvi i iznutrica koje će izaći iz svega po čemu pucate. Prodeus će izaći najprije u Early Accessu za PC ove jeseni, a nakon toga će dvojac koji radi na igri razmotriti ostale platforme. Svi koji žele mogu staviti igru na popis želja na Valveovom servisu ili baciti oko na službene stranice za pregledati sve što je tim do sada objavio.

Mafia Remake

2K i Hangar 13 ugodno su nas iznenadili prošlog mjeseca kad su najavili nove verzije dvije od tri igre u serijalu Mafia, kao i verziju za Mafia III koja obuhvaća sve sadržaje koji su izašli nakon originala. Ipak, ono što je oduševilo najveći broj igrača bio je kompletan remake originala za koji smo sada dobili izuzetno impresivan trailer vezan uz priču.

Tekst na početku trailera kaže da se ne radi o gameplayju, ali ono što smo do sada vidjeli od Lost Havena, Tommy Angela i ostatka igre jako nas veseli. Za igranje kompletnog remakea igre ne moramo dugo ni čekati – Mafia: Definitive Edition izlazi 28. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Predbilježbe su otvorene već sada, pa ako ste zainteresirani ovdje ćete pronaći sve poveznice.

Potionomics

Voditeljica Frankie Ward imala je dobar uvod za najavu ove igre. Koliko se popili magičnih napitaka u svojoj igraćoj karijeri? Niste sigurno nikad brojali, zašto bi se itko time bavio. No, razvojni tim Voracious Games zapitao se kako mora biti tim svim vlasnicima trgovina kojima su igrači svaki put ispraznili zalihe. Odgovor se krije u igri Potionomics, u kojoj ćete imati svoju trgovinu, miješati napitke i prodavati ih raznolikim kupcima. Neki će vas maltretirati više od drugih, a na vama je da pokušate voditi uspješan biznis. Nakon prezentacije je zainteresiranost bila toliko velika da službene stranice koje je tim pripremio nisu bile spremne za navalu, ali bi trebale sada biti dostupne. Datuma izlaska nema, ali možete pratiti razvoj putem Twittera i Facebooka.

Weird West

Ljudi koji su radili na veoma dobrim igrama kao što su Dishonored i Prey osnovali su studio imena WolfEye Studios, sklopili partnerstvo s Devolver Digitalom i rade na igri Weird West. Koriste svoje iskustvo s raznim sustavima i zanimljivim mehanikama kako bi napravili neobičan i intrigantan novi svijet koji su smjestili u žanr RPG-ova i koji su slični originalnom Falloutu. Prema onome što smo vidjeli, radi se o prilično krvavoj igri koja ima elemente horora. Moći ćete se družiti s grupom likova, šuljati se ili biti agresivni i odrađivati zadatke kako god želite. Igra će postati dostupna nekad iduće godine za PC, a jedine stranice na koje vas možemo uputiti jesu one na Steamu.

Ostale najave

Kao što smo spomenuli u uvodu pripremili smo popis igara s poveznicama na službene stranice ako se želite informirati.

Par drugih igara spomenuto je u blic rundama, a ako vas zanima cijela prezentacija, pogledajte video u nastavku.