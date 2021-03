PlayStation za uprizorenje Černobila

Bug Future Show ove se godine prvi (a nadamo se i posljednji) put, zbog epidemioloških mjera održao isključivo online. Bilo je to 4. veljače, kada je nekoliko tisuća gledatelja tijekom cijelog dana uživalo u panelima i predavanjima, ali i osvajalo nagrade. Za glavnu nagradu ovogodišnjeg Bug Future Showa zaslužan je bio generalni pokrovitelj showa Hrvatski Telekom. Radi se o najtraženijem komadu hardvera posljednjih mjeseci – PlayStationu 5, a za osvajanje te nagrade, bilo je potrebno fotografirati se za vrijeme gledanja programa BFS-a i fotografiju postaviti na društvene mreže, uz hashtag #BFS2021. Stručni žiri imao je zadatak od svih pristiglih objava pronaći onu najkreativniju – a njezin autor bio je Domagoj Kudek iz Zaprešića.

Nedavno smo u Bugu održali svečanu dodjelu te nagrade, pa smo s dobitnikom tom prigodom kratko porazgovarali. Domagoj je inače 24-godišnji student FER-a, zaposlen kao C# developer u jednoj švedskoj kompaniji, gdje radi na primjeni računalnog vida u industrijskoj robotici i razvija algoritme umjetne inteligencije za naprednu robotiku.

Dekontaminacija Bugova

“Gledao sam program Bug Future Showa i saznao da će biti organizirana ova nagradna igra. Kako i u svakom broju Buga postoji nagradna igra, svaki put se prijavim, ali svjestan sam da su relativno mali izgledi za dobitak. No, kada sam vidio da se ovdje nagrađuje najbolji post – a bavim se fotografijom već dosta dugo – pomislio sam da bih mogao okušati sreću. Možda će vam se svidjeti ideja koju smislim”, opisuje Domagoj kako je došlo do nagrađene fotografije, i nastavlja: “Na početku sam imao ideju kostimirati se u ‘hazmat’ odijelo, što bi povezalo koronu i tematiku iz ‘Breaking Bada’, no takvo zaštitno odijelo nisam uspio nabaviti. Onda sam se sjetio serije ‘Černobil’ i njihovih likvidatora. Kupio sam kabanicu, uzeo sam djedovu prskalicu za voćke i omotao je u foliju, odjenuo čizme... Kao predmet likvidacije, odnosno dekontaminacije, stavio sam na hrpu (skoro) sve Bugove koje imam, zajedno s laptopom na kojem se prikazuje BFS. Slikao me prijatelj”.

Kolekcija Bugova, prijenos Bug Future Showa i ostatak, sigurni su pod stručnim nadzorom našeg kreativnog “likvidatora”

Ta složena operacija zaradila je Domagoju novi PlayStation 5, a on već jedva čeka da ga upogoni: “Volim se igrati, i već dugo se veselim završetku fakulteta, jer sada ću imati nešto više vremena da se vratim igrama. Prva ideja bila mi je kupiti računalo za igranje novih naslova, ali zbog nestašice hardvera i porasta cijena, zaključio sam da si to još koji mjesec neću moći priuštiti. Tako već mjesecima pokušavam pronaći način da nabavim PlayStation i zaigram sve što sam u međuvremenu propustio. Pomislio sam da mi je ovo dobra prilika za to”.

PlayStation 5 sretnom je dobitniku uručio predstavnik pokrovitelja, Bojan Mušćet iz Hrvatskog Telekoma

Moramo priznati da je Domagoj prilično visoko postavio letvicu za sve buduće dobitnike naših nagradnih natječaja. U istom je danu uspio, naime, pripremiti scenografiju i kostimografiju te snimiti nagrađenu fotografiju, i to prije početka programa Bug Future Showa. Potom je tijekom dana stigao gledati naš program, položiti posljednji ispit na diplomskom studiju FER-a, a uza sve to, čak i – raditi. Nagrada je, vjerujemo da ćete se složiti s nama, i više nego zaslužena.