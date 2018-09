Posjetili smo KEF-ovu englesku tvornicu, mjesto gdje nastaju neki od najboljih zvučnika današnjice

Ako vas je ikad zanimalo kako izgleda unutrašnjost zvučnika koji košta oko 150.000 kuna, došli ste na pravo mjesto

KEF, legendarnog engleskog proizvođača zvučnika, malo kome treba posebno predstavljati. Ne samo zato što smo u posljednjih godinu dana na ovim stranicama recenzirali - i redovito nagrađivali - tvrtkine zvučnike iz svih kategorija (X300A, Q150, Q350, Q550), već i iz pukog razloga što se radi o jednom od najpoznatijih imena u svijetu visokokvalitetnog zvuka. Tvrtku je davne 1961. godine osnovao Raymond Cooke, u gradiću Maidstone, smještenom u grofoviji Kent. Cooke je bio istinski zaljubljenik u akustiku i inženjer u punom smislu te riječi. Nije volio komplicirati kad to nije bilo potrebno, stoga je ime svoje tvrtke dobio tako da je jednostavno skratio naziv manufakture koja se ranije nalazila na istoj parceli - Kent Engineering & Foundry. Iz toga, međutim, ne treba zaključiti da mu ideje i cjelokupna vizija nisu bili itekako kompleksni. Za svoja dostignuća na polju akustike odlikovan je Redom Britanskog Carstva, viteškim odličjem koje se dodjeljuje za osobite doprinose u znanosti, kulturi i nekolicini drugih disciplina. No da je još uvijek među živima, više od toga nesumnjivo bi ga ispunjavala spoznaja da KEF danas proizvodi neke od najboljih zvučnika na svijetu, ali i da njih inženjerski razvijaju mladi ljudi - mlađi od autora ovih redaka, i mlađi od većine vas koji ovo čitate.

U predvorju KEF-ovog kompleksa istaknute su brojne nagrade koje su tvrtkini zvučnici kroz godine osvojili

KEF je s radom započeo u takozvanom Nissen hutu, cilindričnoj čeličnoj baraci, na čijem se mjestu danas nalazi samo tamna zakrpa na asfaltu i parkiralište za KEF-ova dostavna vozila. Sam proizvodni kompleks izgrađen je oko tog parkirališta i okružen je visokim stambenim zgradama, te kao takav tamo djeluje gotovo poput uljeza.

Baraka u kojoj je sve počelo, prije više od 50 godina

Sastoji se od tri zgrade, pri čemu su u jednoj konferencijske dvorane, u drugoj su KEF-ov muzej, uredi za inženjere i prostorije za testiranje zvučnika (uključujući gluhu komoru, naravno), a u trećoj, najvećoj, odvija se sama proizvodnja. Iz tvornice u Maidstoneu ne izlaze svi zvučnici koje KEF nudi, niti za takvo što ona ima kapaciteta. Ovdje se ručno proizvode modeli iz tvrtkinih vršnih linija Reference i Blade, čija cijena počinje od nekakvih četrdesetak tisuća kuna, a zaustavlja se na šesteroznamenkastim iznosima. Modeli iz cjenovno prihvatljivijih linija Q, R i LS rade se u Kini, s time da predstavnici KEF-a ističu da taj posao nisu povjerili nekoj postojećoj tvornici, već su izgradili vlastitu, prema strogim specifikacijama i s pažljivo educiranim zaposlenicima, a sve to s ciljem da i ti jeftiniji zvučnici mogu punopravno predstavljati brend. Da ovo nije puko slovo na papiru, uvjerili smo se u našim testovima - zvučnici iz linije Q, dostupni već od 3.600 kuna, doista zvuče izvrsno. Osim nas samih, njihovu je kvalitetu prepoznala i EISA, dodijelivši čitavoj ovogodišnjoj liniji Q nagradu "Best Product 2018-2019" u kategoriji "Home Theatre Speaker System".

Ležernošću do vrhunskih rezultata

Ron Locke pokazuje Uni-Q driver iz KEF-ovog Bladea 2

Premda smo prije nekoliko dana svratili u KEF-ove urede i muzej, najuzbudljiviji dio posjete tvrtkinom sjedištu u Maidstoneu bilo je upravo razgledavanje samog proizvodnog pogona. Ne radi se o osobito velikoj zgradi - manja je od bilo kojeg domaćeg supermarketa - no baš ništa u njenoj unutrašnjosti ne otkriva da nije dovoljno prostrana za predviđenu namjenu. Naime, kako nam je pojasnio Ron Locke, KEF-ov dugogodišnji stručnjak za podršku klijentima i čovjek koji evidentno poznaje svaki vijak i maticu koji se tamo nalaze, u samom pogonu zaposleno je tek devet ljudi, te je svatko od njih zadužen isključivo za jedan konkretan zadatak - ugradnju zvučničkih jedinica, skretnica i konektora, testiranje sklopljenih zvučnika, kontrolu kvalitete te završno poliranje i pakiranje gotovih proizvoda. Budući da se zvučnici Reference i Blade proizvode po narudžbi i ne prodaju se u velikim količinama, radnici u pogonu nisu u velikoj vremenskoj stisci, stoga nije ni nužno da ih bude mnogo. Štoviše, Locke naglašava da ih se ciljano rasterećuje od takve vrste pritiska, kako se ishitreno odrađivanje posla ne bi negativno odrazilo na kvaliteti gotovog proizvoda. KEF odlazi toliko daleko da će mušteriju radije zamoliti da pričeka nekoliko tjedana više, unatoč tome što se ona sprema potrošiti iznos za koji se može kupiti kvalitetan auto, nego da natjera svoje ljude da zvučnike sastave brže od uobičajenog, ili da - ne daj bože - preskoče neku fazu njihovog nastanka, poput, primjerice, testiranja u gluhoj komori. Uostalom, iščekivanje također ima neku svoju draž i neizostavan je dio procesa posjedovanja nekih od najfinijih zvučnika u egzistenciji, kroz smijeh poentira Locke.

Prvo što čovjeka dočeka kad zakorači u proizvodni pogon KEF-ove tvornice u Maidstoneu jest par impozantnih zvučnika Muon. Riječ je o dvometarskim, četverosistemskim čudovištima načinjenima od dva komada lijevanog aluminija i ispoliranim do visokog sjaja, kako bi mjesta spoja postala nevidljiva. Samo se kućišta Muona proizvode više od dva mjeseca, a tek tada na red dolaze svi ostali dijelovi i fino ugađanje. Proizvedeno ih je samo stotinu, a par u KEF-ovom pogonu u Maidstoneu nosi oznaku "000 A" - drugim riječima, to je prvi ikad sklopljen primjerak takvih zvučnika. O cijeni se među gospodom ne priča, no mi ćemo vam svejedno reći da par Muona stoji oko 150.000 eura. Doznajemo i da ih još uvijek ima na lageru - radite s tom informacijom što god želite.

Postupak izrade zvučnika iz linija Reference i Blade započinje na strani proizvodnog pogona najudaljenijoj od izloženih Muona, gdje se nalaze police s uredno postrojenim zvučničkim jedinicama, skretnicama i konektorima. Urednost i organizacija lajtmotiv su čitave prostorije - gotovo nema komada opreme koji nije tamo gdje bi trebao biti, zajedno s pripadajućom oznakom. Smjesta se uočava i da su svi elementi koji idu u oba zvučnika pažljivo upareni. Naš vodič pojasnio je da se zvučničke jedinice i sva elektronika prije ugradnje testiraju upravo s ciljem pronalaska parova sa identičnim karakteristikama, kako se ne bi dogodilo da vam, primjerice, lijevi visokotonac ima za 2 herca veći raspon od desnog. Takvo što, naravno, nitko normalan ne može čuti, ali KEF svejedno inzistira na uparivanju, jer bilo kakva odstupanja smatra neprihvatljivima.

Zvučničke kutije bojaju se u sedam do devet slojeva, s dugotrajnim postupkom sušenja između nanošenja svakog novog sloja boja. Dostupne su, naravno, u nestandardnim bojama, poput "Racing Red" na slici (ne smije se koristiti naziv "Ferrari Red", iako se zapravo radi o istoj boji)

Nakon što se zvučničke jedinice i elektronika ugrade u kutije - a boja se na kutije nanosi u sedam do devet slojeva, hvala na pitanju - sklopljeni zvučnici prosljeđuju se na sljedeću "stanicu", gdje se nalaze računalo, mikrofoni, gluha komora i softver za analizu frekvencijskog odaziva, kojeg je KEF razvio za vlastite potrebe. Tu je i nekoliko parova ranije dovršenih i provjerenih zvučnika Reference i Blade. Oni se, pogađate, koriste za kalibraciju sustava i kao referenca za testiranje novosklopljenih modela.

Ovakav pristup osigurava da će svi zvučnici iz ovih dviju linija uvijek zvučati isto. Naime, dogodi li se da mikrofoni u gluhoj komori zabilježe odstupanje u odnosu na frekvencijski odaziv referentnih zvučnika, softver to prijavljuje kao grešku i zvučnik se smjesta vraća na doradu. Po riječima Lockea, to se događa prilično rijetko, radi kombinacije faktora - strogo kontrolirane proizvodnje zvučničkih jedinica i elektronike, njihovog testiranja i uparivanja, ali i dugogodišnjeg iskustva svih zaposlenika koji sudjeluju u procesu izrade, koji takorekuć dišu kao jedan.

U završnoj fazi prije isporuke kupcu, zvučnici se pažljivo čiste, pregledavaju u potrazi za eventualnim nesavršenostima, a potom pakiraju. Iz KEF-ovog pogona u Maidstoneu mjesečno izlazi nekoliko desetaka ovako sklopljenih zvučnika.

Mladi genijalci

Ovo je prostorija u kojoj, pod vodstvom mladog doktora akustike i genijalca Jacka Oclee-Browna, nastaje KEF-ova magija

Nakon posjeta tvornici, pozvani smo u ured u kojem sjede KEF-ovi inženjeri, ljudi koji u osnovi određuju kako će tvrtkini proizvodi zvučati. Tim od desetak ljudi predvodi Jack Oclee-Brown, doktor akustičkog inženjeringa. Ako zamišljate starijeg gospodina u odijelu i kravati, ne možete biti dalje od stvarnog stanja stvari - Oclee-Brown je dvadeset-i-nešto-godišnjak, kojeg je KEF zaposlio još za vrijeme studija. Nakon što se ispostavilo kako se radi o apsolutnom genijalcu i wunderkindu za akustiku, poduzeli su sve što je bilo potrebno da bi ga trajno zadržali u svojim redovima. Zanimljivo je da je Oclee-Brown za vrijeme studija poslao molbe za posao na adrese dvadesetak proizvođača zvučnika, s ciljem da što bolje ispeče zanat, a KEF ga je jedini shvatio dovoljno ozbiljno da mu odgovori. Ostalo je, kako se ono kaže, povijest.

Oclee-Brownov najuži tim audio inženjera sličnih je godina. Kroz neke dijelove postupka razvoja i testiranja zvučnika, prije no što oni postanu proizvod koji će se plasirati na tržište, proveli su nas Chris Spear i George Perkins, KEF-ovi R&D inženjeri.

Chris Spear bavi se računalnom analizom i simulacijama ponašanja KEF-ovih zvučničkih jedinica

Spear je demonstrirao proces dizajniranja i ispitivanja zvučničkih jedinica putem računalnih simulacija. Pokazao je kako mu simulacija omogućava da uzme, primjerice, jedan djelić visokotonca iz KEF-ovog poznatog Uni-Q drivera, izloži ga različitim frekvencijama te dobije vizualizaciju i detaljnu analizu njegovog ponašanja. Na temelju toga moguće je procijeniti kako će pojedina rješenja zvučati bez da ih se fizički proizvede, što je, naravno, drastičan iskorak u odnosu na minula vremena, kad su se stvari radile metodom pokušaja i promašaja.

George Perkins, KEF-ov R&D inženjer, proveo nas je kroz sobe za testiranje prototipova KEF-ovih zvučničkih jedinica (na slici je gluha komora). U zgradi se nalaze dodatne prostorije za testiranje, ali njima mogu pristupiti samo inženjeri

Perkins nam je pokazao dvije sobe za testiranje prototipova, pri čemu je jedna od njih gluha komora, a druga je sušta suprotnost - golema prostorija s visokim stropovima i obiljem jeke. Svrha im je, međutim, istovjetna: testirati ponašanje zvučničkih jedinica prije no što na njih uspije djelovati akustika prostora, što se u slučaju "jekovite" prostorije postiže odgovarajućim pozicioniranjem mikrofona. U istoj zgradi nalaze se i neke druge sobe za testiranje, ali njima mogu pristupiti samo KEF-ovi inženjeri, stoga ne samo da ih nismo posjetili, već nitko od njih nije bio osobito raspoložen da nam otkrije što se u njima događa.

Phil Gidley i Mark Burdett (u pozadini) uzimaju želje dizajnera i audio inženjera i nastoje ih pretvoriti u nešto što je moguće proizvesti

Razgovarali smo i s Philom Gidleyjem i Markom Burdettom, dvojcem koji dane provodi u AutoCAD-u, nastojeći pretočiti želje audio inženjera i industrijskih dizajnera, zaduženih za estetiku KEF-ovih zvučnika, u nešto što se u stvarnom svijetu doista dade proizvesti. Naglasili su da akustičke performanse imaju apsolutnu prednost pred svime ostalim, no sasvim je jasno da je itekako bitno i kako oni izgledaju, budući da će imati istaknuto mjesto u našim dnevnim boravcima. Svakodnevicu im iznimno olakšava brza izrada prototipa (rapid prototyping), odnosno mogućnost 3D ispisa dijelova poput kućišta zvučničke jedinice, radi utvrđivanja njihovog uklapanja u zvučničku kutiju i stupnja ispunjenja želja audio inženjera. Gidley i Burdett najstariji su članovi KEF-ovog inženjerskog tima i dobro se sjećaju vremena kad su se ovi zadaci obavljali "pješice", pa bi se na isprobavanje jednog jedinog prototipnog rješenja trebalo čekati po nekoliko tjedana, budući da bi za svaki "pokušaj" trebalo izgraditi (i skupo platiti) odgovarajuće alate.

Prizor iz muzeja - legendarni zvučnici LS3/5A, koje je KEF proizveo za BBC, koji je tražio kvalitetne kompaktne zvučnike za reportažna kola. Prodano ih je preko 100.000, a KEF je izradu kasnije prepustio drugim tvrtkama (poput Harbetha), koje su i dalje koristile isključivo KEF-ove zvučničke jedinice

Premda koncept tehnologije za nekoga može biti u koliziji s analognom prirodom zvuka, KEF nije nikad bježao od spajanja jednog i drugog. Štoviše, sam osnivač Cooke bio je poznat zbog znanstveno-istraživačkog pristupa problematici akustike (manje je poznato da je KEF prvi upotrijebio računalo za mjerenje odaziva zvučnika), a mladi Oclee-Brown i njegov tim inženjera stava su da je upravo tehnologija ono što će naposljetku, nakon što biva "transformirana" u neki od KEF-ovih zvučnika, donijeti najvišu razinu zvučnih performansi.

Stigli novi R-ovi

Naša ekspedicija u Maidstone zaključena je predstavljanjem novih zvučnika iz KEF-ove serije R, koja od ovog trenutka formalno mijenja sve postojeće modele (R100, R300, R500, R700, R900 i drugi), nakon što su oni na tržištu obitavali punih sedam godina i smjestili se u dnevne boravke stotina tisuća zaljubljenika u dobar zvuk. Osim što smo saznali sve detalje vezane uz nove R-ove, među prvima na svijetu imali smo priliku poslušati kako zvuče, što je pak bio doživljaj i spektakl za sebe.

Novi zvučnici R nazivaju se R3 (bookshelf izvedba, 5-inčna Uni-Q jedinica i 6,5-inčni woofer), R5 (najmanji floorstander, 5-inčna Uni-Q jedinica i dva 5,25-inčna woofera), R7 (floorstander, 5-inčna Uni-Q jedinica i dva 6,5-inčna woofera) i R11 (floorstander, 5-inčna Uni-Q jedinica i četiri 5,25-inčna woofera). Tu su još centralni zvučnik R2c (5-inčna Uni-Q jedinica i dva 5,25-inčna woofera) te kompaktni R8a, jedini dvosistemski model u liniji, namijenjen montaži na vrh prednjih zvučnika radi izgradnje Dolby Atmos sustava, ili fiksiranju na stražnji zid u surround sustavu. Treba uočiti da ekvivalenta modelu R100 više nema - KEF je zaključio da bi se on sukobljavao s modelom LS50, inače dostupnim u pasivnoj i aktivnoj varijanti (potonja se naziva LS50 Wireless).

KEF-ovi novi R-ovi prvi su zvučnici koji koriste novorazvijenu, 12. generaciju jedinice Uni-Q

Svi spomenuti zvučnici koriste posve novu, 12. generaciju jedinice Uni-Q te nemaju praktički nikakvih dodirnih točaka sa "starim" R-ovima. KEF ističe da je ukupno učinjeno preko 1.000 promjena apsolutno svakog detalja (kutije, zvučničke jedinice, skretnice, priključci, postolje i nožice, bas-refleksni otvori), a posuđeni su i neki elementi sa zvučnika iz linije Reference, poput takozvanog Shadow Flarea, elementa koji okružuje Uni-Q driver, efektivno mu povećava promjer i brine se da zvučni val iz Uni-Q jedinice prednjicu zvučnika ne vidi kao ravnu površinu, što rezultira čišćom i finijom reprodukcijom zvuka.

Iako u trenutku posjete tvornici još nismo smjeli fotografirati nove zvučnike R, koji su nam tom prilikom demonstrirani, predstavnici KEF-a nisu imali ništa protiv da uslikamo ovaj par Muona, koje smo tom prilikom također poslušali

Za nove R-ove razvijene su specijalne akustički transparentne mrežice, koje će se isporučivati sa svim zvučnicima. KEF kaže da je prvi proizvođač koji je u razvoj zaštitnih mrežica utrošio toliko inženjerskih sati, s ciljem da ih perforira na način da nimalo ne utječu na kvalitetu zvuka, a istovremeno ni ne sakrivaju dizajn novih zvučnika. Svi predstavljeni R-ovi bit će dostupni u KEF-ovoj uobičajenoj sjajnoj crnoj i bijeloj boji, no njima se od ove godine pridružuje i boja oraha.

Svi zajedno moći će se kupiti u zagrebačkom Sigma Audio Konceptu, koji je upravo u postupku izgradnje novih slušaonica, gdje će se svi novopredstavljeni zvučnici moći i poslušati. Sudeći po onome što smo imali prilike čuti na demonstracijama u Maidstoneu, audiofili se itekako imaju čemu veseliti, jer čitava nova serija R zvuči upravo spektakularno.