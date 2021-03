Potpuno digitalno umjetničko djelo prodano za rekordnih 69 milijuna dolara

Digitalni kolaž "Everydays: The First 5000 Days" aukcijska kuća Christie's prodala je na internetskoj dražbi koja je trajala od 25. veljače do 11. ožujka. Bilo je to prvo potpuno digitalno umjetničko djelo koje je prodala ova velika aukcijska kuća, o čemu je nedavno pisao i Bug.

Bizarne i groteskne karikature

Beeple je Mike Winkelmann, 39-godišnji grafički dizajner iz Charlestona u Južnoj Karolini. Na glas je došao bizarnim, ponekad grotesknim karikaturama političara, ikona pop kulture i svjetskih događaja, a sve su objavljene na njegovom popularnom Instagram računu. Uz to, radio je i za Justina Biebera, Katy Perry, Nicki Minaj...

Winkelmannova umjetnost već je privukla brojne kupce dubokog džepa. Na primjer, prošlog je prosinca na aukciji 21 pojedinačnog izdanja, uključujući ilustraciju Toma Hanksa koji mlati koronavirus - prikupljeno 3,5 milijuna dolara.

Beepleovo djelo prodano je kao NFT ili nezamjenjivi token. Jedinstvene i nedjeljive, ove digitalne datoteke funkcioniraju kao trajni zapis autentičnosti i vlasništva, sprečavajući preuzimanje i kopiranje određenih djela.

Trajno zabilježen u blockchainu

Kupac Beeplovog kolaža dobiva šifriranu datoteku kao dokaz posjedovanja umjetničkog djela i ta transakcija ostaje trajno zabilježena u blockchainu. Budući da su sve blockchain transakcije vidljive javnosti, stavke kupljene na ovaj način ne mogu se lako "ukrasti" i ilegalno distribuirati kao MP3 pjesme.

Everydays je sastavljen od 5000 Winkelmannovih digitalnih umjetničkih radova, koja je svakodnevno stvarao tijekom 13-godišnjeg razdoblja, od 1. svibnja 2007. do 7. siječnja 2021.

U zasebnoj Christiejevoj izjavi umjetnik kaže da vjeruje da će svijet umjetnosti uskoro svjedočiti eksploziji novih umjetničkih djela i novih kolekcionara zainteresiranih za digitalnu umjetnost.