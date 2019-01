Projekt čišćenja oceana klopkom za plastični otpad ponovno u problemima

Projekt The Ocean Cleanup, o kojem smo prvi puta pisali prije mjesec dana, ponovno je u problemu. Podsjetimo, ovaj inovativni sustav oslanja se na prilično tehnološki jednostavno rješenje – "klopku" izrađenu od velike plutajuće cijevi oblika slova U koja se pusti u ocean na zagađenom području. Vjetar potom gura tu cijev nešto brže nego što gura plastični otpad, pa on ulazi u njezin otvor i tamo se nakuplja. No, nakon nekoliko tjedana pokazalo se da stvar ne funkcionira pa su ljudi koji stoje iza cijelog projekta krenuli u doradu.

Međutim, sada još jednom izvještavaju o preprekama s kojima se susreću. Morske struje, valovi i vjetrovi otkinuli su komad ove plastične cijevi dug oko 18 metara i odvojili ga od ostatka "klopke". Primijećeno je to 29. prosinca u redovnoj inspekciji plutajućeg objekta. Ekipa The Ocean Projecta kaže kako je za sve najvjerojatnije kriv zamor materijala i koncentracija stresa na jednom kritičnom području. Ova je plutača, naime, pretrpjela oko 106 ciklusa opterećenja, te u konačnici popustila.

Ostatak cijevi duge oko 580 metara ostao je funkcionalan, a puknuće jednog dijela nije izložilo posadu, pomorski promet ili bilo koga drugoga ikakvim opasnostima. No, cijela se klopka ipak vraća natrag na kopno kako bi bila popravljena – odnosno kako i sama ne bi uskoro postala plastični otpad koji pluta oceanom. Sa sobom će ponijeti i 2 tone smeća koje je prikupljeno u ovom ciklusu testiranja.

Boyan Slat, pokretač projekta, nada se kako će njihov sustav u potpunosti profunkcionirati tijekom ove godine i da će biti u stanju iz oceana prikupiti oko tonu otpadne plastike na tjedan.