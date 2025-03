Proljetni ekvinocij iz perspektive geostacionarnog satelita

Protekloga četvrtka, 20. ožujka u 10:01 sati po našem vremenu službeno je započelo astronomsko proljeće. Taj je dan poznat kao proljetni ekvinocij (ravnodnevnica) i označava dan kada Sunce prelazi nebeski ekvator iz južne na sjevernu polutku, donoseći duže dane i sve toplije vrijeme. Dakle – kad je Sunce točno iznad ekvatora, Zemlja je podijeljena na dan i noć točno linijom sjever-jug, duž meridijana, a to se događa samo dvaput godišnje.

Kako je taj trenutak izgledao iz svemira, objavila je američka agencija za oceane i atmosferu NOAA. Na svojim su stranicama objavili fotografiju na kojoj vidimo Zemlju osvijetljenu točno pola-pola, no tu je i vrlo zanimljiv timelapse cijele godine – vrlo ubrzan prizor na kojem se dobro ističe kako linija terminatora (sumračnice, ona koja dijeli osvijetljeni i neosvijetljeni dio Zemlje) putuje tijekom godine. Dok nam je Zemlja u kadru fiksna, ona se naginje zbog nagnutosti zemljine osi rotacije, pa se ponovno vraća u okomit položaj do sljedeće ravnodnevnice.

Sve opisano zabilježeno je s američkog geostacionarnog meteorološkog satelita GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite ) East, kojim upravlja NOAA. Jedan je to od trenutačno četiri operativna satelita konstelacije GOES. On je "parkiran" iznad 75° zapadne geografske dužine, oko 35.785 kilometara poviše ekvatora.

Orbitirajući istom brzinom kojom Zemlja rotira oko svoje osi, satelit ima konstantan pogled na određeno područje. Geostacionarni satelit GOES East (lansiran pod nazivom GOES-16), nadzire veći dio Sjeverne Amerike, uključujući SAD i Meksiko, kao i Srednju i Južnu Ameriku, Karibe i Atlantski ocean sve do zapadne obale Afrike.