Rikon 2024 privukao više od 4000 obožavatelja znanstvene fantastike, igranja i pop kulture

Ovogodišnji Rikon, održan od 11. do 13. listopada, obilježilo je gostovanje Douga Cocklea, glasovnog glumca legendarnog Geralta od Rivije iz megapopularne igre “Witcher”, kao i bogat program koji je okupio ljubitelje igara, cosplaya, filmova, književnosti i azijske pop kulture. Doug Cockle, počasni gost konvencije, oduševio je obožavatelje i publiku s panelima i razgovorima. Cockle, američki glumac i glasovni glumac, osim što je obožavateljima potpisivao autograme, razgovarao je o svojim iskustvima iza kulisa. Osim što daje glas u poznatim videoigrama, poput "Witchera", "Baldur's Gate 3" i "Alan Wake II", radio je i na mnogim filmovima i s poznatim zvijezdama - posebno je istaknuo Susan Sarandon te Dolly Parton kao svoje najdraže suradnje. Cockleov dolazak svakako je bio najistaknutiji dio programa Rikona, koji je posjetiteljima pružio jedinstvenu priliku da se susretnu s jednim od najpoznatijih glasova u svijetu gaminga.

“Zbilja smo oduševljeni Dougovim pristupom publici - bio je užitak gledati ga kako se tijekom potpisivanja autograma posvetio svakoj osobi, ne samo za autogram ili sliku, nego i porazgovarao i s iskrenim interesom slušao svoje fanove. Razgovarali smo s njim kasnije i složili se kako, iako mu je to posao, zbilja se vidi koliko on uživa u tome. Mi smo pak najviše impresionirani nekim fanovima koji su, nakon što su dobili autogram na ruku, otrčali do tattoo zone i istetovirali isti!”, kazala je organizatorica Valentina Mišković Yoe, koja je, kako kaže, počasnom gostu predstavila sve najbolje o Hrvatskoj, uključujući i izbor hrvatskih vrhunskih vina.

Petak za K-Pop Dance, subota za Cosplay natjecanje

Petak je bio u znaku korejske pop glazbe, s jedinim međunarodnim K-pop Dance natjecanjem koje se održava u Hrvatskoj. Natjecanje je privuklo talentirane plesačice i plesače iz Hrvatske i okolnih zemalja. Podijeljene su nagrade, i to za najbolji solo performans (Nikolina Škrlec), najbolji duo performans (Lana Matuš, Nika Predavec) te najbolju grupu (Se7en).

Subota je bila rezervirana za najpopularniji dio programa – Cosplay natjecanje, na kojem je ove godine sudjelovalo 23 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvija u dvije kategorije - početnička i majstorska liga. U početničkoj ligi glavnu nagradu osvojila je Lea Pungerčić iz Slovenije, dok je u majstorskoj ligi prestižnu nagradu “Best in Show” osvojila Vida Simić iz Srbije, kao lik iz igre “Witcher” – Noonwraith. Nagradu publike osvojili su početnica Nex Cosplays s maskom Skull Kida iz igre “Legend of Zelda” te ponovo, Vida Simić i Damjan Silbaški, sa zajedničkim nastupom kao ViD arts duo.

Sudački panel natjecanja činio je trojac impresivnih cosplay umjetnika - Veronica Alzate koja se krije iza umjetničkog imena “Hanami Cosplayer”, kolumbijka sa zagrebačkom adresom, koja je osvojila mnoge međunarodne nagrade, a ranije ove godine i nagradu prvog riječkog gaming expoa. “Lonely Wolf J” - Jan Strmšek iz susjedne Slovenije - koji je konvencijom prošetao u svojoj impresivnoj verziji Geralta te Lovro Belošević iz Krapine, poznatiji na društvenim mrežama kao “Supernaut”, gdje objavljuje edukativne videe o izradi rekvizita i kostima. “Oduševljen sam s Dougom, htio sam ga upoznati još otkad sam počeo raditi na svom Witcher kostimu - nakon igranja igre. Za potrebe performansa ovog cosplay kostima naučio sam imitirati njegov glas, a sada sam imao prilike upoznati Douga i čuti ga glasno i jasno. Naučio me neke trikove kako da zvučim kao Witcher, to je moj omiljeni kostim i igra”, kazao je Jan Strmšek. “Na Rikonu sam prvi put i zbilja sam oduševljen kvalitetom organizacije, produkcije, pažnje i ljubavi koju organizacija očito posvećuje ovoj konvenciji!"

Filmska magija - kaskaderi u akciji

Posebnu pažnju privukao je program posvećen filmskoj industriji te onim nevidljivim herojima - kaskaderima, na kojem su sudjelovali domaći i strani kaskaderi te ravnatelj karlovačkog Kina Edison, Ivan Gojmerac, kao organizator prvog hrvatskog festivala kaskadera. Željko Matovina, hrvatski kaskader otkrio je publici razne tajne zanata, dok je talijanski kaskader Ivan Furlani izazvao vrisak i ovacije publike na demonstraciju zapaljenja - i prošetao punu minutu u plamenu ispred publike.

Rikon 2024

“Radili smo na raznim globano poznatim hitovima kao što su “Igra prijestolja” te filmovi “The Expendables”. Užitak nam je dio tih iskustava prenijeti publici na Rikonu.” otkrio nam je Željko Matovina.

Rikon 2024

Uz iznimno bogat program, posjetitelji Rikona 2024. mogli su sudjelovati u brojnim panelima koji su se dotakli raznih relevantnih tema, a nezaobilazni su bili i zabavni kvizovi. Poseban panel "Karijere u industriji videoigara: Put do uspjeha" bio je pripremljen s ciljem edukacije mladih i srednjoškolaca o mogućnostima obrazovanja i karijera u domaćoj industriji videoigara, pružajući im korisne savjete o tome kako strast prema videoigrama može postati unosna karijera. Posebno zanimljiv bio je panel "Sudar generacija: Od kultnih sci-fi klasika do metaverse monopola", na kojem se žustro raspravljalo o promjenama u filmskoj industriji i budućnosti znanstvene fantastike.

Rikon 2024

Posebno je popraćen i panel s temom "Cro-Asian perspectives: Living between cultures" s gostima iz istočno-azijskih zemalja o njihovim iskustvima življenja u Hrvatskoj - Kim Ji Yeon s riječkog Sejong Instituta za korejski jezik te Jonathan Yoe, Amerikanac azijskog porijekla, koji je također dio organizacije samog Rikona.

“Zanimljivo je slušati iskustva drugih azijata u Hrvatskoj. Bilo mi je jako zabavno podijeliti svoja iskustva te razgovarati o tome kako se Hrvatska razvija posljednjih godina, od kada sam bio jedan od rijetkih Azijata ovdje, a sada je ipak više drugačijih lica došlo u Hrvatsku.”, kazao je Jonathan Yoe i nadodao da već dugo vremena sudjeluje na Rikonu i voli svoja iskustva dijeliti s publikom, koja uvijek postavlja znatiželjna pitanja.

Rikon 2024

Rikon 2024 premašio očekivanja

Ovogodišnji Rikon još jednom je pokazao zašto je najveća i najvažnija konvencija ovog tipa u Hrvatskoj. Rijeka je napokon dobila festival kakav zaslužuje, na razini kvalitete europskih festivala pop kulture, a Rikon se nanovo dokazao kao jedinstvena platforma za zabavni i obrazovni sadržaj za mlade.

“Svake godine festival raste, no ove godine posebno smo ponosni na novu lokaciju - Exportdrvo, u centru grada. Divno je vidjeti kako publika reagira na prostor, slušati pozitivne komentare i vidjeti rezultat našega rada. Naš tim je mali, ali predano cijelu godinu radimo na ovom projektu.”, izjavila je organizatorica Marta Glažar. “Ovog vikenda Rikonom je prošetalo oko 4.000 posjetitelja, od najmlađih fanova do onih najvjernijih starih prijatelja. Svakako smo zahvalni na podršci Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, kao i Ministarstva kulture i medija te raznih sponzora.”

Rikon 2024. je završio, ali dojmovi i uspomene ostaju, a Rijeka se ponovno pozicionirala kao središte kulture, fantastike i pop kulture u regiji.