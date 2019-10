Studenti RIT Croatia u suradnji s A1 izrađuju rješenje za praćenje kvalitete i zagađenja zraka

Američki koledž RIT Croatia i A1 Hrvatska potpisali su ugovor o suradnji u sklopu koje će studenti s hrvatskih i američkog kampusa RIT-a razvijati programsko rješenje za praćenje zagađenja zraka.

Riječ je o projektu na kojem će raditi i međusobno se natjecati četiri tima studenata završne godine studija Informacijske tehnologije / Web and Mobile Computing u sklopu dvosemestralnog kolegija Senior Development Project na RIT-u. Ovaj kolegij uključuje rad na stvarnim projektima za stvarne klijente - kompanije u Hrvatskoj i Americi. Projektne timove čini šest do sedam studenata s RIT-ovih kampusa u Zagrebu, Rochesteru (New York), Dubrovniku i Dubaiju, pri čemu svaki tim uključuje studente s različitih kampusa RIT-a.

Jedan od ovogodišnjih klijenata je i A1 Hrvatska na čijem će projektu raditi studenti iz Hrvatske i Amerike. Svaki tim će zajedno raditi na istraživanju, razvoju, dizajniranju i testiranju funkcionalnog programskog rješenja za A1, što uključuje i sastanke te komunikaciju s klijentom, procjenu troškova i vremenskih okvira te evaluaciju projekta, s naglaskom na cjelokupan razvoj softvera, kao i korisničko iskustvo i pristupačnost rješenja.

„Rad na stvarnim projektima sa stvarnim kompanijama korištenjem najnovijih tehnologija, omogućava studentima prikupljanje neizmjerno važnog stvarnog iskustva i znanja koje će moći primijeniti u budućim poslovnim situacijama. Rad na ovakvom projektu rezultira značajno lakšom i bržom prilagodbom studenata novim poslovnim okruženjima, te istodobno njihovim budućim poslodavcima daje uvid u stvarne kompetencije studenata, što predstavlja win-win situaciju za sve.“, izjavio je prilikom potpisivanja ugovora o suradnji doc. dr. sc. Martin Žagar, viši znanstveni suradnik i predavač na RIT Croatia.

Kvaliteta zraka u stvarnom vremenu

Zadatak studenata u okviru suradnje s A1 Hrvatskom bit će razviti web i mobilno rješenje za poslovnog korisnika (administratora sustava) te javnost, koje će u stvarnom vremenu mjeriti koncentraciju lebdećih čestica i kakvoću zraka, odnosno njegovo zagađenje. Mobilnu aplikaciju povezat će s A1 Digital IoT platformom koja u oblaku prikuplja i analizira podatke prikupljene putem senzora na IoT uređajima. Ovi senzori komuniciraju s A1 platformom zahvaljujući NB IoT (Narrowband Internet of Things) mreži koja omogućuje protok informacija s lokacija na kojima standardni mobilni signal nema prodora, a u ovom trenutku A1 Hrvatska prvi je i jedini pružatelj s nacionalnom pokrivenošću NB IoT mrežom.

„Suradnju s RIT Croatia pokrenuli smo kako bismo podigli interes studentske populacije za područje izrade softverskih rješenja ovakvoga tipa, ali i pružili podršku mladim pojedincima koji donose budućnost našeg poslovanja. Kako trenutno jedini osiguravamo nacionalnu pokrivenost NB IoT mrežom, sudjelovanje u ovom projektu odlična je prilika studentima da svoje teorijsko znanje unaprijede i upotpune praktičnim iskustvom u kreiranju najnovijih tehnoloških rješenja s konkretnom primjenom i koristi za društvo. Rad na stvarnom poslovnom slučaju omogućit će im visok stupanj razumijevanja poslovnih procesa tijekom razvoja aplikacija, što rezultira većom konkurentnošću po završetku obrazovanja i izlasku na tržište rada. Uz razvoj kompetencija studenata, ovom suradnjom ostvarujemo i vrlo važan benefit svježeg pogleda na proces izrade mobilnih aplikacija. Isto tako, drago nam je da kroz suradnju s internacionalnim timovima studenata imamo priliku širiti brend i izvoziti „know-how“ A1 Hrvatske van granica naše zemlje“, rekao je Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike.

Osim na projektu koji sponzorira A1 Hrvatska, timovi studenata radit će na još tri projekta izrade programskih rješenja za poslovne klijente širom svijeta. Jedan od njih, također sponzoriran u Hrvatskoj, bit će usmjeren na razvoj rješenja koje će podići prepoznatljivost hrvatskog zdravstvenog turizma. Druga dva bazirana su u SAD-u gdje će studenti raditi na softveru za upravljanje dokumentima te na softveru za distribuciju igračaka djeci slabijeg materijalnog statusa.