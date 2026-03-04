U fokusu mostarskih Vision Daysa 2026 bit će stvarni kibernetički napad na energetsku infrastrukturu

Ovogodišnje izdanje konferencije Vision Days održat će se 21. i 22. svibnja u dvoranama CineStara u Mepas Mallu u Mostaru...

Od 21. do 22. svibnja 2026. Mostar će ponovno postati regionalno središte IT i cyber security zajednice. Treće izdanje konferencije VISION DAYS 2026 održat će se u dvoranama CineStar kina u Mepas Mall, pod sloganom „Snaga znanja, moć tehnologije“.

Ovogodišnji program predvodi snažno i autentično predavanje koje otvara jednu od najvažnijih tema današnjice – sigurnost kritične infrastrukture i upravljanje stvarnim cyber incidentima.

Stvarni napad koji je ostavio 187.000 korisnika bez električne energije

U središtu programa je predavanje Marka Gulana koje donosi detaljan prikaz stvarnog cyber napada na energetski sustav, incidenta koji je bez opskrbe električnom energijom ostavio 187.000 kućanstava i industrijskih objekata.

Bez hipotetskih scenarija i bez naknadne pameti, publika će kroz kronološki prikaz dobiti uvid u prve zanemarene indikatore napada, eskalaciju, donošenje odluka pod pritiskom regulatora i javnosti, upravljanje IT i OT okruženjem te proces potpune izgradnje sustava iz nule.

Ovo predavanje ne govori o alatima, već o ljudima, procesima i odgovornosti – o trenutku kada sigurnosne strategije izlaze iz dokumenata i postaju operativna stvarnost.

Pre-conference radionica s ograničenim brojem mjesta

Dan uoči konferencije održat će se hands-on radionica „Hacking AD – Powered by INFIGO IS“, namijenjena stručnjacima koji žele praktično testirati scenarije napada i obrane Active Directory sustava. Broj mjesta za radionicu je ograničen.

U prodaji regular kotizacija

Iz organizacije konferencije kompanije DNS IT Consulting and Services naglašavaju da su regular kotizacije za VISION DAYS 2026 u prodaji, a njihov broj je ograničen.

S obzirom na to da su se prethodnih godina ulaznice rasprodale znatno prije samog održavanja konferencije, zainteresiranim sudionicima preporučuje se pravovremena kupnja kako bi osigurali svoje mjesto na jednom od najrelevantnijih IT događaja u regiji.

VISION DAYS 2026 i ove godine donosi predavanja temeljena na stvarnim slučajevima iz prakse, demonstracijama i rješenjima primjenjivima u svakodnevnom radu IT profesionalaca, potvrđujući status Mostara kao važnog središta regionalne cyber security scene.

