IT dan konferencije MoStart: Od studentskih projekata do svjetskih IT tvrtki

Treći, ujedno i posljednji dan MoStart konferencije posvećen razmatranju trendova i inovacija u IT industriji okupio je stručnjake iz različitih segmenata IT sektora koji su imali priliku razmijeniti iskustva i znanja o najnovijim tehnološkim dostignućima i budućnosti industrije. Kroz zanimljiva predavanja, panele i intervjue govorilo se o plaćama IT-jevaca, kako postići milijunski doseg na LinkedInu i jesmo li zaista genijalci na globalnoj IT sceni.

Jedan od uvodničara bio je Zlatko Hrkać, suosnivač i CEO Sofascorea koji je zanimljivim predavanjem "Od Olivera Dragojevića do 25M korisnika" predstavio razvoj i rad Sofascorea, sportske platforme za napredne sportske statistike koja prati rezultate profesionalnih liga. Pored inspirativne priče o Sofascoreu, Hrkać je sudionicima poručio da ne postoji univerzalni recept za uspjeh, da treba biti uporan i prepoznati svoju priliku jer svako vrijeme nosi svoju priliku.

Zlatko Hrkać

Zanimljiv panel program

U današnjem digitalnom dobu, tehnološka industrija predstavlja jedno od najdinamičnijih područja globalnog svijeta. O tome jesmo li kao zajednica genijalci na globalnoj IT sceni govorili su panelisti Hrvoje Ćosić (Aircash), Nikola Vrdoljak (404), Marko Laco (ITO Mostar), Dženan Lojo (TIS Grupa), uz moderatora Petra Štefanića. "Čovjek je proizvod tri faktora O: odgoj, obrazovanje i okolina. Ljudi u našoj regiji imaju kulturu koja ih formira, završavaju studije koji su na svjetskoj razini, ali je okolina ono što nas koči. Okolina na našim područjima treba najveću prilagodbu na izazove koji nam dolaze, da bi bili iznad prosjeka u ovoj genijalnosti", zaključio je na kraju panela Marko Laco, CEO ITO u Mostaru.

U svijetu start-up projekata, gdje ideje postaju stvarnost, inspirativni primjeri iz prakse mogu osvijetliti put prema uspjehu. Poduzetnici Mustafa Toroman i Zlatko Kovačić podijelili su svoje iskustvo o transformaciji svojih ideja u ozbiljne biznise. Moderator panela "Eureka moment", Bojan Mušćet omogućio je publici da kroz pitanja i razgovor s panelistima zavire u procese i izazove s kojima su se susretali poduzetnici u izgradnji svojih start-up projekata. Interaktivno iskustvo panela "Eureka moment" nije samo pružilo uvid u put poduzetnika od ideje do realizacije, već je i inspiriralo publiku da sanjaju veliko i da hrabro krenu u ostvarenje svojih start-up snova.

Tematska predavanja i intervju

U svjetlu brzog tehnološkog razvoja i sveprisutne digitalizacije, pitanje sigurnosti podataka postaje sve važnije, stoga je Alan Đurić, ugledni IT stručnjak i izvršni direktor tvrtke Wire, istaknuo je ovu temu kroz svoje izuzetno zanimljivo predavanje na primjeru njemačke vlade predstavio važnost sigurnosti podataka. "Znanje i proizvode morate stalno unaprjeđivati te korisnicima konstantno nuditi bolje iskustvo korištenja usluga koje isporučujete", istaknuo je Đurić.

Alan Đurić

S druge strane Dragan Petric, izvršni urednik Buga, govorio je o poslovnim potencijalima koje nudi LinkedIn, kako ih najlakše i najbrže iskoristiti i kojim alatima se služiti kako bi svoju aktivnost na LinkedInu pretvorili u otvaranje novih prilika, u izgradnju osobne prepoznatljivosti, u zaradu i u afirmaciju svojeg poslovnog djelovanja, te o postizanju milijunskog dosega na LinkedInu. "LinkedIn je društvena mreža na kojoj organski rast doseg je veći od broja pratitelja i broja konekcija koje imamo na svom privatnom profilu. Stoga, učinite nešto što nitko nije učinio. Predstavite se u stvarnom svjetlu, sa svojim individualnim karakteristikama te svojim jedinstvenim stilom", poručio je Petric.

Dragan Petric

Posebno zanimljiv, bio je intervju s Tajanom Barančić, analitičarkom regionalnog IT tržišta s kojom je Petric razgovarao o plaćama IT-jevaca. Tajana je za današnje gostovanje napravila detaljnu analizu prosječne plaće u IT sektoru, te napravila usporedbu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. "Kada razmišljamo o tome kuda idu plaće u budućnosti, mogu slobodno reći da globalno tržište neće dopustiti da su plaće u IT sektoru 3 do 4 puta veće od prosječnih plaća u nekoj državi. Gledajući razvijene države koje imaju veći standard, razlike u plaćama su vrlo manje. U zadnjih pet godina plaće u IT sektoru u Hrvatskoj su porasle za 40%, a u BiH za 68%", istaknula je Barančić.

Blitz-Pitch

U završnom dijelu MoStart konferencije predstavljene su inovativne studentske ideje i projekti. Ova inspirativna sesija predstavila je neke od najkreativnijih i najambicioznijih studentskih projekata koji su proistekli iz mladih umova, pokazujući da budućnost tehnoloških inovacija leži u rukama mladih. MoStart konferencija nije samo bila platforma za razmjenu znanja i iskustava, već i za poticanje kreativnosti mladih generacija. Ova sesija posvećena studentskim idejama i projektima naglasila je važnost podrške, mentorstva i prilika za mlade inovatore kako bi ostvarili svoje potencijale i doprinijeli napretku društva u digitalnom dobu. IT dan, kao posljednji od tri dana međunarodne MoStart konferencije bio je dinamičan i inspirativan događaj koji je okupio širok spektar stručnjaka, poduzetnika i entuzijasta iz IT industrije, pružajući im priliku da se povežu i inspiriraju za daljnji rad.