Uz tehničke poteškoće održan online show - Epic Games Store Spring Showcase

U ponedjeljak je Epic Games putem službenog bloga obavijestio igraću industriju da planiraju putem Twitch.tva odraditi prvu prezentaciju tijekom koje će pokazati neke od novih ekskluziva za njihovu trgovinu. Prijenos uživo za Epic Games Store Spring Showcase trajao je duže nego što je trebao zbog tehničkih poteškoća, ali kad su se stvari popravile dobili smo priliku vidjeti nekoliko novih igara koje developeri pripremaju najprije za Epic Games Store, kao i što sve stiže u postojeće igre.

Binary Smoke

Prva igra koju smo dobili prilike vidjeti je akcijska avantura smještena u distopijskoj budućnosti imena Binary Smoke. Razvojnom timu Outside Game Studio je ovo prvi projekt, a žele da igrači dignu revoluciju protiv vladajuće klase kao Binary, svjesno digitalno biće koje ima nevjerojatne nadnaravne moći. To ćemo moći napraviti tek nekad iduće godine u početku ekskluzivno putem Epicove trgovine, a do tada možete pratiti razvoj na službenim stranicama.

Kindom Hearts serijal stiže na PC

Po prvi puta u povijesti RPG serijala Kingdom Hearts će izaći neka igra za PC. Točnije, izaći će sve igre, objavio je Epic za vrijeme svoje prezentacije. U dogovoru sa Square Enixom igrači na svojim računalima od 30. ožujka moći zaigrati sljedeće igre: Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 Remix, Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts Melody of Memory i Kingdom Hearts III + Re Mind (da, nazivi su uvijek bili bizarni). Svaka igra već ima svoju stranicu u Epicovoj trgovini i sve osim prve, koja se prodaje za 49,99 eura, koštaju 59,99 eura. Tako da ako planirate kupiti cijelu kolekciju, pripremite 230 eura.

Chivalry II

Već smo znali da će brutalna srednjovjekovna multiplayer makljaža izaći najprije putem Epicove trgovine, a danas smo dobili potvrdu. Torn Banner Studios i Tripwire Interactive će izdati prvu verziju igre 8. lipnja, a u sjeckanje svih dijelova tijela raznim oružjem će igrači moći uskočiti krajem ožujka kroz zatvoreni beta test. Svi koji žele garantirani upad mogu odraditi predbilježbe i sudjelovati u beti između 26. i 29. ožujka, a tim je najavio i podršku za cross-platform igranje s konzolašima. Prodaju se dvije verzije, obična za 36 eura i Special Edition koji za 44 eura ubacuje neke ekskluzivne sadržaje. Novi video i detalje o igri možete pogledati u traileru, predbilježbe odraditi ovdje, a sve ostalo saznati na službenim stranicama.

Axiom Verge II

Thomas Happ je prije šest godina sam napravio odličnu retro metroidvaniju imena Axiom Verge. Kada je prvi put najavljen nastavak, pričalo se samo o verziji za Nintendo Switch. To se danas promijenilo i Axiom Verge će stići i na računala putem Epic Games Storea. Igra i dalje nema konkretan datum izlaska, ali bi trebala izaći do kraja 2021. godine. Iako se radi o nastavku, ova 2D akcijska igra prati novog lika na novim lokacijama s novim vještinama koje koristi protiv novih neprijatelja. Kao i original, i ova igra izgleda zabavno, pa ako želite pratiti što se događa bacite oko na službene stranice.

Nadogradnje za razne igre i montaža novih naslova

Ako igrate Godfall ili neku od free-to-play igara putem Epicovog launchera, uskoro ćete imati pristup novim sadržajima. Unatoč lošim ocjenama kritičara, razvojni tim nastavlja s radom na svojem kooperativnom „looter-slasheru“, dorađuje sustave i mehanike i ubacuje nove sadržaje. Osim te igre, spomenuti su dodaci za F2P naslove Rocket League, Rogue Company, Warframe, Dauntless, Crsed: F.O.A.D. i, naravno, Fortnite.

Također, uskoro stižu dvije nove igre – online aRPG u svijetu Magic: The Gatheringa imena Magic Legends i ratna igra World of Warships. Za prvu će se otvorena beta održati nekad u ožujku, a više detalja možete pronaći ovdje, dok napucavanje ogromnim brodovima stiže „uskoro“ i možete ga već staviti na popis želja.

Za kraj je ostalo spomenuti kratku montažu u kojoj smo vidjeli neke od igara koje će ove godine stići u Epicovu trgovinu. One su redom: simulacija vožnje velikim kamionima u teškim uvjetima Snowrunner, spoj strategije i RPG-a King's Bounty II, avantura Sherlock Holmes: Chapter One koja prati svjetski poznatog detektiva u mladim danima, multiplayer napucavanje magijom Spellbreak i nove, brutalne avanture Abea u Oddworld Soulstorm. Preporučujemo da pogledate cijelu prezentaciju koja je trajala malo manje od 20 minuta ako želite sve informacije u video obliku.

Pokrenuta i rasprodaja, Halcyon 6 je besplatan sada, Rage 2 i Absolute Drift sljedećeg tjedna

Uz najavu prezentacije bilo je rečeno da će od danas do 25. veljače igrači moći kupovati igre po nešto nižim cijenama kroz The Showcase Sale. Tada su spomenuli samo par konkretnih popusta, a od sada sami možete provjeriti ponudu i možda proširiti svoju kolekciju u Epic Games Storeu.

Od ponuda bismo izdvojili paket koji uključuje Star Wars Squadrons, Jedi Fallen Order i Battlefront II za 44,99 eura, Immortals Fenyx Rising za 40,19 eura, Cities Skylines za 6,24 eura, MudRunner za 4,99 eura, Assassin's Creed Valhalla za 49,49 eura, Ghostrunner za 20,99 eura, Control Ultimate Edition za 23,99 eura i Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 za 33,74 eura.

S druge strane, ako ne želite ništa plaćati, ovog puta, kao i svakog četvrtka, možete preuzeti još jednu besplatnu igru. Prošlog tjedna smo već znali da se radi o spoju hrpe žanrova Halcyon 6. Ovaj znanstveno-fantastični RPG koji uključuje izgradnju baza, stratešku borbu, nadziranje posade i priču koja ovisi o vašim odlukama izašao je krajem 2016. godine i dobio solidne ocjene, pa bacite oko ako vam takvo što zvuči zanimljivo. Sljedećeg tjedna će se nuditi dvije igre. Prva je pucačina na kojoj su surađivali id Software i Avalanche, Rage 2, dok je druga namijenjena ljubiteljima utrkivanja i zove se Absolute Drift. Prilično dobra ponuda na koju ćemo vas podsjetiti sljedećeg četvrtka.