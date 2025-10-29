Vienna Science Days u Zagrebu: Dvodnevna konferencija o budućnosti urbanog razvoja

U Zagrebu će se 4. i 5. studenog 2025. godine održati konferencija Vienna Science Days﻿, posvećena aktualnim i budućim izazovima urbanog razvoja

Riječ je o konferenciji koju organiziraju Međunarodni uredi Grada Beča, a u pravilu se održava dva puta godišnje. Domaćin konferencije uvijek je jedan od devet partnerskih gradova iz mreže Međunarodnih ureda Grada Beča. Konferencija Vienna Science Days dosad se održala u Sarajevu, Krakovu, Pragu i Berlinu, a za nekoliko dana prvi će se puta održati u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

Konferencija okuplja gradske uprave Beča i Zagreba, stručnjake, znanstvenike te brojne druge dionike kako bi razmijenili ideje i razvili rješenja za održive i inovativne urbane sredine. Program je podijeljen na dva dana — Dan znanosti, fokusiran na transfer tehnologija i podršku gradovima u kriznim situacijama, te Komunalni dan s naglaskom na priuštivo stanovanje, klimatske promjene i primjenu umjetne inteligencije.

Sudionici će imati priliku produbiti suradnju i oblikovati strategije za gradove prilagođene potrebama ljudi, uz poseban naglasak na kvalitetu života i inovacije u urbanim zajednicama.