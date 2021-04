Kreatori će moći promijeniti ime i sliku kanala unutar YouTubea

YouTube je omogućio kreatorima da ažuriraju naziv i sliku svog kanala unutar YouTubea, bez da ta promjena utječe na njihov Google račun.

Naime, do sad su kreatori trebali mijenjati svoje ime i profilnu sliku za cijeli Google račun, pa je to dovodilo do situacije gdje je ime na YouTubeu zapravo bilo isto ime s kojeg se prima i šalje e-pošta na Gmailu. Budući da je to u profesionalnoj sferi ipak pomalo nezgodno, nova će mogućnost ponuditi kreatorima malo više fleksibilnosti oko odabira naziva.

Za promjenu naziva na desktopu, potrebno je otići u YouTube Studio, pa u odjeljak "Prilagođavanje" i "Osnovne informacije". Promjena je naziva na mobilnoj aplikaciji još lakša, potrebno je kliknuti profilnu sliku kanala i potom unutar vašeg kanala izabrati "Uredi kanal".

No, kako prenosi The Verge, nova značajka ipak dolazi s jednim upozorenjem - Ako verificirani kreatori promjene ime, tada će im se automatski izgubiti oznaka za verifikaciju. U tom slučaju, YouTube navodi da će se kreatori trebati ponovno prijaviti za verifikaciju.