Messenger se uskoro vraća u Facebook aplikaciju

Unutar objave na blogu o budućnosti Facebooka, Meta je najavila ponovno spajanje Messengera s Facebook aplikacijom.

„Testiramo mogućnost da ljudi pristupe svojoj pristigloj pošti u Messengeru unutar Facebook aplikacije. Uskoro ćemo proširiti ovo testiranje“, otkrio je direktor Metine popularne društvene mreže, Tom Alison.

Kako prenosi The Verge, Facebook i Messenger prvi su se put razdvojili 2014., kada je izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, rekao da je to potez koji korisnicima pruža bolje iskustvo korištenja. No, mnogi korisnici godinama su zahtijevali od tvrtke da vrati Messenger u Facebook, prvenstveno iz razloga jer su bili primorani preuzimati dvije različite aplikacije.

Još se prošlog ljeta „šuškalo“ da bi Meta mogla udovoljiti korisnicima, a konzultant za društvene mreže, Matt Navara, u prosincu je primijetio da se testira vraćanje Messengera u Facebook. Unatoč službenoj objavi o testiranju, i dalje nije poznato kada će se ponovno spajanje točno dogoditi.