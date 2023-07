Threads postao najbrže rastuća mobilna aplikacija u povijesti

Najveća priča ovih dana u svijetu tehnologije i društvenih mreža je ambiciozno lansiranje Instagramove aplikacije Threads, kopije Twittera. Ona ima cilj privući sve one nezadovoljne najnovijim promjenama, koje tamo provodi Elon Musk, a čini se kako je tajming lansiranja aplikacije u javnost iznimno dobro pogođen. Threads se na trgovinama aplikacija pojavio protekle srijede, 5. srpnja, i to za početak samo za SAD i Veliku Britaniju, bez mogućnosti instaliranja na području EU (zbog neusklađenosti s GDPR-om). Naravno, Threads možete skinuti ako prijavite svoju lokaciju negdje drugdje, i mnogi su to već i učinili.

Na putu do 100 milijuna

Ova aplikacija u prvih nekoliko sati od puštanja u javnu distribuciju privukla 5 milijuna korisnika, a velik tempo novih prijava nije posustao. U prvih 7 sati broj preuzimanja došao je do 10 milijuna, a već sljedećeg jutra tamo je bilo 30 milijuna prijavljenih korisnika. Time je u jednom danu potučen rekord za najbrže rastuću digitalnu platformu, koji odnedavno drži ChatGPT, kojem je za privući milijun korisnika trebalo oko pet dana.

Već do petka ujutro na Threadsima je bilo oko 70 milijuna korisnika, koji su tamo objavili 95 milijuna objava (da ne kažemo tvitova) i lajkali sadržaje 190 milijuna puta. Sve to unatoč tužbi kojom im prijete iz Twittera. "Ovo je početak kakvom smo se samo mogli nadati! Čini se kao početak nečeg posebnog", poručio je Mark Zuckerberg u svojoj objavi – na Threadsu. Premaši li ova aplikacija uskoro i 100 milijuna prijava, oborit će još jedan rekord. Za dostizanje tog broja korisnika ChatGPT-u je trebalo dva mjeseca, a nova Metina aplikacija to bi mogla, nastavi li se dosadašnji trend, ostvariti u manje od tjedan dana.

Dio zasluga za ovaj uspjeh ide Twitteru i njihovim lutanjima s pravilima korištenja i nedavnim "gušenjem" prometa, a dio zasigurno ide velikoj moći Instagrama, čiji korisnički račun omogućava i prijavu na Threads, pa je korisnicima taj korak donekle olakšan.