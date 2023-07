Threads – Instagramov "Twitter" s velikim ambicijama

OSNOVNI PODACI Naziv Threads Namjena Društvena mreža Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Ove srijede u SAD-u je, nešto prije nego je to bilo najavljivano, lansirana nova Metina aplikacija, pod kapom Instagrama – Threads. U prijevodu "dretve", ova nova društvena mreža ima osnovni cilj konkurirati Twitteru, kao mjesto za razmjenu kratkih tekstualnih statusa. Njezin je razvoj pokrenut nakon što je Elon Musk preuzeo Twitter, a lansiranje očito "požureno" kako bi se iskoristilo kaotično stanje koje u samom Twitteru trenutačno vlada.

Samo osnovne funkcije

Threads je, kao što se može vidjeti, u vrlo ranoj fazi razvoja i nudi tek rudimentarne mogućnosti objava, kao i asketsko korisničko sučelje. No, i takav je u prvih nekoliko sati, kako piše Mark Zuckerberg, privukao 5 milijuna korisnika. Od njih se ne zahtijeva stvarati novi profil, već ga mogu "povući" s Instagrama, što je zasigurno pridonijelo tako velikom priljevu zainteresiranih. Dugoročni je Metin cilj imati milijardu ljudi na Threadsu, poručili su.

Što se tiče same funkcionalnosti, na Threadsu je moguće objavljivati tekstualne statuse dužine do 500 znakova, a oni mogu uključivati linkove, fotografije te video isječke duge do 5 minuta. Objave je moguće "lajkati", komentirati te ponovno podijeliti.

Svijet je sada dobio možda ne odveć kvalitetnu i razrađenu, ali ambicioznu alternativu Twitteru, sa snažnim zaleđem Mete, pa je za očekivati da će se domena društvenih mreža morati tome prilagoditi. Imate li i sami dilemu biste li se pridruživali Threadsu ili ne, olakšat ćemo vam odluku – ova društvena mreža za sada nije dostupna u Europskoj uniji, primarno iz razloga što Meta s EU ima određene pravne "razmirice" vezane za upravljanje privatnim podacima.

Aplikacija je, dakle, lansirana u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, na trgovinama aplikacija je vidljiva, ali je ne možete preuzeti iz ostalih zemalja redovnim putem, dok se na web sučelju (threads.net) prikazuje samo uvodna animacija. No, iz Mete najavljuju da bi u dogledno vrijeme Threads trebao stići i EU, čim se razriješe problemi vezani za nove europske regulative za digitalna tržišta i usluge. Osim EU, aplikacija će uskoro biti dostupna, navodno, i na više od 100 tržišta diljem svijeta.