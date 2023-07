Twitter prijeti Meti tužbom zbog "ukradene" aplikacije Threads

Nije trebalo dugo da se rasplamsa još jedan sukob na relaciji Elon Musk – Mark Zuckerberg. Istoga dana kada je potonji slavodobitno pokrenuo novu društvenu mrežu, Threads, u sandučić im je stiglo i pismo. Poslali su ga Twitterovi odvjetnici, upozoravajući Metu i Instagram na "krađu" intelektualnog vlasništva, koja je navodno prethodila lansiranju novog klona Twittera.

Pišem ti pismo…

U pismu se upozorava izravno Marka Zuckerberga na činjenicu da su u Twitteru zabrinuti oko načina na koji je Threads nastao. Kažu, Meta je pri izradi svoje društvene mreže "sistematično, svjesno i nezakonito koristila Twitterove poslovne tajne i drugo intelektualno vlasništvo".

Kako je to moguće? Odvjetnici pojašnjavaju da je Meta tijekom protekle godine zaposlila desetke bivših stručnjaka iz Twittera, koji su im onda, valjda, pomogli u izradi nove aplikacije. Aplikacije koja, ruku na srce, zaista izgleda kao kopija Twittera, barem njegovih osnovnih funkcija. U Meti su to učinili svjesno i dali zadatak bivšim radnicima Twittera da izgrade njegov klon, a time su prekršili i važeće zakone i obveze koje navedeni zaposlenici i dalje imaju prema bivšem poslodavcu. Neki kažu kako ovi radnici ne bi bili "bivši" da ih Musk nije otpustio…

No, ni to nije sve – Twitter optužuje Metu i za masovno prikupljanje podataka (scraping) s njihove mreže, što je također zabranjeno uvjetima korištenja. Pismo zaključuju upozorenjem, gdje ih savjetuju da čuvaju svu dokumentaciju vezanu uz sporne zaposlenike, u slučaju da dođe do sudskog procesa. Tužba bi mogla, kažu, biti podignuta bilo kada, bez prethodne najave. Iz Mete su poručili da bivši zaposlenici Twittera kod njih nisu radili na projektu Threads.

Zuckerberg tvitao

Da se ne bi sve završilo na pravnim obračunima, Mark Zuckerberg se jučer, nakon 11 godina, ponovno aktivirao na Twitteru, postavivši samo poznati meme s dva Spidermana, jedan nalik drugome – u očitoj provokaciji. Musk je na to odgovorio da je "beskonačno bolje da te napadaju stranci na Twitteru nego uživati u lažnoj sreći koju nudi Instagram".

Nakon ovog uvoda i zapleta, možda će zaista biti najbolje da se dvojica vlasnika društvenih mreža obračunaju u UFC-ovom oktogonu i svoje nesuglasice riješe izravno jedan s drugim.