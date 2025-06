YouTube labavi pravila moderiranja zbog, kako objašnjavaju,  javnog interesa

Promjene se već uvode od sredine prosinca bez javne objave i predstavljaju značajan odmak od dosadašnjeg pristupa platforme u borbi protiv dezinformacija i govora mržnje.

Ova prilagodba politike događa se tijekom pojačane političke kontrole društvenih mreža i nakon što je predsjednik Trump preuzeo dužnost. Interni materijali za obuku koje je pregledao The New York Times otkrivaju da YouTube sаda dopušta da do polovice sadržaja videozapisa krši njegova pravila, u usporedbi s prethodnim pragom od jedne četvrtine, pod uvjetom da videozapis "pridonosi političkom, društvenom ili kulturnom diskursu". Moderatori sada zadržavaju takve videozapisa na platformi, osobito one koji prikazuju sjednice gradskih vijeća, predizborne skupove ili debate o kontroverznim temama.

Što se to događa u industriji društvenih mreža

Ove izmjene stavljaju YouTube u sklad s drugim velikim platformama poput Mete i X-a, koje su smanjile kontrolu moderiranja sadržaja. YouTube nije izdao javne izjave o svom novom pristupu, što ga razlikuje od transparentnijih najava politike svojih konkurenata.

Ažurirane smjernice proširuju iznimke za sadržaj koji bi se ranije uklanjao, osobito dok se uloga YouTubea kao distributera podcasta i dugog političkog komentara povećava. Revidirana politika platforme također bitno je drugačija od postupaka iz vremena pandemije, kada je uklanjala videozapise sa sjednica lokalnih vlada i rasprava s djelatnicima javnog zdravstva zbog zabrinutosti zbog medicinskih dezinformacija.

Kako nova pravila funkcioniraju u praksi

Nova politika YouTubea donosi praktične promjene u procesima pregleda videozapisa. Moderatori sada procjenjuju ravnotežu između slobode izražavanja i potencijalnog rizika od štete, eskaliraju nejasne slučajeve umjesto da odmah uklanjaju sadržaj. Videozapis pod naslovom "RFK Jr. razara mit o cjepivima koja mijenjaju gene", koji je sadržavao lažne tvrdnje o tome da Covid cjepiva mijenjaju ljudske gene, isprva je ostao online jer "javni interes za videozapis nadmašuje rizik od štete", prema materijalima za obuku. Videozapis je kasnije uklonjen iz nepoznatih razloga.

Dodatni primjeri uključuju 43-minutni videozapis koji sadrži uvrede prema transgender osobama i dugačku raspravu u kojoj je komentator opisivao nasilne scenarije uključujući bivšeg predsjednika Južne Koreje. YouTubeov tim za povjerenje i sigurnost utvrdio je da oba videozapisa trebaju ostati online jer se njihov primarni sadržaj bavio širim političkim pitanjima i predstavljao minimalan rizik od štete u stvarnom svijetu.

Imran Ahmed, izvršni direktor Centra za borbu protiv digitalnog govora mržnje, izjavio je: "Ono što vidimo je ubrzana utrka prema dnu. Ovo se ne radi o slobodi govora. Radi se o oglašavanju, pojačavanju i konačno profitu." Megan A. Brown, znanstvenica koja istražuje mrežne informacijske ekosustave, primijetila je da opuštenija politika YouTubea poništava ranije napore za održavanje pristojnosti u političkom govoru i izrazila zabrinutost da novi pristup ne uspijeva postići taj cilj.