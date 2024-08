Digitalni požar: uloga društvenih mreža u britanskim nemirima i izazovi regulacije online sadržaja

Iako društvene mreže nisu glavni uzrok nasilnih nemira u Ujedinjenom Kraljevstvu, one su nesumnjivo doprinijele njihovom intenziviranju širenjem dezinformacija i zapaljivog sadržaja. Kako zaustaviti štetan sadržaj koji se dijeli online i sankcionirati platforme?

Britanski Zakon o online sigurnosti, koji neće biti u potpunosti proveden do sljedeće godine, zahtijevat će od društvenih medija da eliminiraju štetni sadržaj, ali postoje sumnje da neće moći biti efikasan, jer, kako pokazuju današnji primjeri, neke platforme i njihove vlasnike nije moguće kontrolirati. To otvara važno pitanje: ima li zakonskih načina da se društvene platforme, u kritična doba, stave pod kontrolu? EU pokušava Zakonom o digitalnim uslugama, pitanje je da li će to uspjeti britanskim zakonodavcima.

Spriječiti psihološku ili fizičku štetu

Britanski zakon Online Safety Bill, donesen prošle godine u rujnu, daje regulatoru široke ovlasti za nadzor tehnoloških kompanija zbog kršenja pravila, uključuje nametanje velikih novčanih kazni i kaznenu odgovornost za imenovane visoke rukovoditelje u najozbiljnijim prekršajima. Zakonodavstvo također zabranjuje stvaranje dezinformacija, ali samo ako je sadržaj namjerno lažan i distribuiran s namjerom da uzrokuje "netrivijalnu psihološku ili fizičku štetu vjerojatnoj publici". Prema zakonu, također je kazneno djelo poticati, promicati ili davati upute za nasilje, ili poticati mržnju prema ljudima određene rase ili vjere.

Da je Zakon u potpunosti usvojen, možda bi mogao barem nešto učiniti da se smire neredi koji upravo traju.

Duboki razlozi nemirima

Nasilni nemiri koji traju u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon ubojstva triju djevojčica u Southportu, gradu sjeverno od Liverpoola, potakli su na društvenim mrežama glasine i dezinformacije o navodnoj vjeri i podrijetlu napadača. Duboki su društveni, politički i ekonomski razlozi za nemire i ne može se reći da su ih prouzročile društvene mreže. Ali, da su one doprinijele dolijevanju ulja na vatru je nedvojbeno točno.

Nemiri imaju izvore u dubokim frustracijama, neriješenoj imigracijskoj politici, ekonomskim problemima, ali prema britanskim političarima, društvene mreže doprinijele su poticanju na nasilje. Sir Keir Starmer, britanski premijer, kritizirao je platforme društvenih medija zbog njihove uloge u poticanju nasilja i upozorio izvršne direktore tih tvrtki, bez imenovanja ijedne, da će zločini počinjeni online također podlijegati pravnim sankcijama.

Sir Keir Starmer, britanski premijer Foto: Maria Unger - UK Parliament, CC BY 3.0

Svi osim X

"Dopustite mi da također poručim velikim tvrtkama društvenih medija i onima koji ih vode: Nasilni neredi, očito potaknuti online, također su zločin, događaju se na vašim platformama i zakon se mora poštovati svugdje," rekao je g. Starmer u televizijskom govoru.

Dok su društvene mreže poput Googlea, Mete i TikToka brzo reagirale, pregledavajući i uklanjajući označene objave, X je bio manje odgovoran i zadržao je sadržaj koji potiče na nasilje. Nedvojbeno, glavni motor za poticanje nasilja došao je kroz platformu Telegram. Aplikacija je korištena za organiziranje izgreda i poticanje nemira, što je dovelo do značajnog porasta broja aktivnih korisnika tijekom kritičnih dana. Na dan napada nožem, 29. srpnja, broj korisnika dosegao je 3,1 milijun, da bi sljedećeg dana, kada je došlo do nasilja u Southportu, skočio na 3,7 milijuna. Ali čak i ta platforma poduzima neke korake kako bi suzbila širenje mržnje. Međutim, to nije slučaj s mrežom X.

Apsolutist najavljuje rat

Platforma, otkako je pod Muskom, nema više kapacitete, a ni volje za moderiranjem sadržaja. Milijarder i samoproglašeni "apsolutist slobode govora" objavio je niz zapaljivih napada na britansku vladu zbog njezinog postupanja s krajnje desnim prosvjedima proteklog tjedna. Musk je čak napisao da je "građanski rat neizbježan".

Nakon što je glasnogovornik premijera izjavio da "nema opravdanja" za takve komentare, Musk je pojačao svoju retoriku, označivši Sir Keira Starmera hashtagom "#DvoslojanKier", sugerirajući da daje prednost zaštiti muslimana i manjina nad bijelim prosvjednicima. U drugim objavama usporedio je UK sa Sovjetskim Savezom zbog policijskog nadzora.