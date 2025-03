YouTube mijenja pristup brojanju pregleda Shortsa, evo kako to rade ostali servisi

Iz YouTubea su najavili da će od kraja ožujka svaki, pa i najkraći, pregled kratkog video zapisa unutar Shortsa biti uračunat u broj pregleda. Time će se statistike povećati, no bit će usporedive s konkurentima

Video servis YouTube već neko vrijeme "gura" kratke video zapise Shorts, koji su u svijetu sve popularniji, ne bi li se pozicionirao kao što snažnija konkurencija TikToku. Shortsi su čak i relativno popularni, njihovim se autorima omogućava monetizacija, tu su napredne funkcije "remiksanja" sadržaja posuđene s TikToka, a po novome i metrika gledanost bit će nešto više usporediva s ostalim sličnim servisima.

"Pumpanje" broja pregleda

Na temelju povratnih informacija, navodno dobivenih od samih autora, u YouTubeu su odlučili promijeniti način na koji broje preglede Shortsa. Do sada je jedan pregled, da bi se brojao u statistiku, morao trajat barem nekoliko sekundi, tj. video sadržaj je morao gledatelja nakratko zadržati uz ekran. Po novome, počevši od 31. ožujka, to će se promijeniti, pa će YouTube brojati svaki "usputni" pregled Shortsa. Brojač će se povećati za jedan čak i onda kad je video samo započeo s reprodukcijom, a korisnik je odmah to prekinuo ili odskrolao dalje. Drugim riječima, broj pregleda davat će informaciju o maksimalnom ostvarenom dosegu videa, a kao novi pregled brojat će se i svako ponavljanje reprodukcije.

Neupitno je da će ta promjena "napumpati" brojeve u statistici pregleda, budući da će se pregledi bilježiti svaki put kad se neki video nađe pred očima gledatelja, pogledao ga on aktivno ili ne. Iz YouTubea su poručili kreatorima da će tako vidjeti nešto veće brojeve pregleda, ali da im se zarada neće promijeniti. Naime, uz klasični broj ovako povećanih pregleda, bit će dostupna i statistika "angažiranih pregleda" – u njoj će se brojati reprodukcije videa kao i dosad, a ona će biti osnova za monetizaciju sadržaja. Usporedba s konkurentskim video servisima također će ovom promjenom postati nešto kompliciranija.

Kako to rade ostali?

YouTube: Na tradicionalnim videima na YouTubeu kao pregled se broji svako gledanje videa dulje od 30 sekundi. Ponovljeni pregledi se broje, ali ne ako sustav detektira da je riječ o namjernom ponavljanju za poboljšanje statistike ili spamu.

TikTok: Kratki video sadržaji moraju se pregledati barem jednu sekundu, odnosno najmanje tri sekunde za zapise dulje od tri minute. Ponovljeni pregledi se broje, no pregledi vlastitog sadržaja ne ulaze u njihovu statistiku.

X (Twitter): Video reprodukcija mora trajati barem dvije sekunde (pokrenuta ručno ili automatski), dok je pritom najmanje 50% sadržaja vidljivo na zaslonu. Ponovljeni pregledi se broje u potpunosti, a poseban brojač bilježi broj prikaza sadržaja na vremenskoj crti korisnika.

Instagram: Pregled videa broji se nakon najmanje tri sekunda, vlastiti pregledi se ne broje, a ponovljena se reprodukcija broji samo prvih nekoliko puta.

Facebook: Kao i kod Instagrama, za brojanje pregleda sadržaj se mora prikazivati barem tri sekunde. Ponovljeni pregled broji se nakon duljeg vremenskog odmaka.