YouTube Shorts videozapisi premašili pet bilijuna pregleda u manje od dvije godine

TikTok možda je najpreuzimanija aplikacija i najkorištenija kad je riječ o pregledavanju kratkih videozapisa, no YouTube Shorts je premašio preko pet bilijuna pregleda na platformi, iako je ugledao svjetlo dana prije svega godinu i pol.

„Više ljudi stvara sadržaj na YouTubeu nego ikada prije. Vidimo zamah na cijeloj platformi, uključujući i Shorts. Sada smo dosegli pet bilijuna pregleda na Shortsu“, pohvalila se na službenom blogu izvršna direktorica YouTubea, Susan Wojcicki.

Osim toga, Wojcicki je otkrila da je YouTubeov fond od 100 milijuna dolara za kreatore Shortsa, sada dostupan u više od 100 zemalja. Podsjetimo, tvrtka je prošle godine kreatorima odlučila plaćati između 100 i 10.000 dolara mjesečno na temelju gledanosti i angažmana, a sve sa svrhom da se ljudi prebace s TikToka i Instagram Reelsa.

Foto: YouTube

Najavljeni su i novi planovi, pa YouTube ove godine želi istražiti nove metode koji će kreatorima Shortsa još više pomoći da zarade novac svojim sadržajem. To, kako ističe Wojcicki, uključuje izradu sponzoriranog sadržaja, koji će se povezivati s određenim robnim markama pomoću programa BrandConnect.

Uz to se spominje i uvođenje značajke za kupovinu, ali i proširivanje audio sadržaja koji će pomoći kreatorima da još kreativnije izrađuju svoje YouTube Shorts videozapise. Očekuje se čak i korištenje NFT-a na platformi, no još nije poznato kako će se to implementirati.