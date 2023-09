Domaća knjiga o primjeni Linuxa postaje javno dostupna

Hrvoje Horvat, čovjek koji stoji iza inicijative Open Source Osijek i brojnih volonterskih predavanja i radionica o Linuxu, izdao je knjigu „Operativni sustavi i računalne mreže – Linux u primjeni“.

„Konačno, nakon 10 godina istraživanja i rada, knjiga o operativnim sustavima i Linuxu, računalima, računalnim mrežama i virtualizaciji je javno dostupna“, kaže Horvat te ističe da je knjiga uobličena u suradnji s FERIT-om te prilagođena i za predavanja.

Naime, cijela ideja započela je još 2013. godine, kada je Horvat zajedno sa svojim kolegama krenuo s predavanjima i radionicama o Linuxu. Budući da se odmah rodila ideja o izradi knjige, po završetku svakog predavanja dodavana su i napredna poglavlja s praktičnim primjerima za one koji žele naučiti nešto više.

„Smatram kako su konkretni primjeri iz prakse najbolji za ukazivanje na mogućnosti koje svatko treba isprobati i na koje se treba fokusirati. Nadalje teorija i prateći primjeri, mogu vam pomoći u raznim problematičnim situacijama ili u slučajevima, kada želite optimizirati određene podsustave Linuxa“, navodi Horvat.

U međuvremenu je knjiga mijenjala svoj format, neka poglavlja su se dodavala, neka su se pak proširivala, no sve to dovelo je do današnjeg rezultata. Knjiga je, inače, u potpunosti besplatna te ju je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici.