Izlazi besplatna e-knjiga o Steveu Jobsu

Steve Jobs Archive internetski je projekt s ciljem očuvanja naslijeđa Appleovog osnivača. Pokrenuli su ga njegovi prijatelji i obitelj kako bi slavili njegov život i rad, a projekt je potpuno besplatno dostupan na stranici stevejobsarchive.com od prošloga rujna. Sada su najavili kako će sljedećeg tjedna, 11. travnja, objaviti i prvu knjigu posvećenu legendarnom tech vizionaru.

Knjiga Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words (Izradi nešto predivno: Steve Jobs kroz vlastite riječi) bit će kolekcija njegovih dokumenata, pisama, mailova, govora, intervjua, privatnih fotografija i drugih povijesnih zapisa, a ono najvažnije – svima koji je žele prelistati i čitati bit će dostupna i u obliku besplatne e-knjige.

Za dizajn fizičkog i digitalnog izdanja knjige zaslužan je tko drugi nego Jony Ive, odnosno njegov dizajnerski studio LoveFrom. Predgovor knjizi napisala je Jobsova udovica Laurene Powell Jobs, a priča će pratiti njegov život od djetinjstva, preko osnivanja pa odlaska iz Applea, vremena provedenog u Pixaru i NeXT-u, pa do konačnog povratka u Apple.

Knjiga je stvorena i dizajnirana kako bi inspirirala čitatelje da "stvaraju predivne stvari koje guraju svijet naprijed", kažu izdavači. Bit će dostupna putem službene stranice i servisa Apple Books.