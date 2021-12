Algebra najavila Play Labs, besplatne trodnevne bootcampove za srednjoškolce

Srednjoškolci će predstojeće zimske praznike moći provesti produktivno, jer je Algebra najavila Play Labs, besplatne trodnevne bootcampove koji će se održavati u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a sve sa svrhom da se učenike nauči više o tehnologiji i poduzetništvu.

Naime, iz Algebre ističu da će Play Labs voditi stručni predavači koji koriste najnovije STEM metode poučavanja, a sam koncept programa inspiriran je sličnima koje provode startup inkubatori na MIT-u i BayView Labs.

Zahvaljujući kurikulumu kojeg su izradili Algebrini stručnjaci, tijekom trodnevnih bootcampova srednjoškolci će steći ishode učenja u takozvanim „razigranim tehnologijama“ i njihovim mogućnostima primjene za uspješne poslovne projekte.

Foto: Algebra

Cilj je privući učenike srednjih škola koji žele spojiti tehnologiju s poslovnim idejama, jer su oni, kako navode iz Algebre, upravo u tim godinama kada počinju razmišljati o tome kako pokrenuti vlastite biznise i konkretizirati svoje kreativne ideje. Prethodno znanje o tehnologiji nije potrebno.

Play Labs održat će se od 2. do 4. siječnja 2022. u Osijeku; od 6. do 8. siječnja 2022. u Splitu; od 21. do 23. veljače 2022. u Zagrebu te od 24. do 26. veljače 2022. u Rijeci. U travnju 2022. u Zagrebu će se održati finalno događanje u sklopu ovog projekta.

Više informacije o ovim besplatnim trodnevnim bootcampovima moguće je pronaći na Algebrinoj stranici, gdje se zainteresirani mogu i prijaviti. Broj mjesta sudionika je ograničen.