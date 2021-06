Leće mobitela i Lego kockice dovoljne su za izradu odličnog edukativnog mikroskopa

Njemački su istraživači s tamošnjih sveučilišta Göttingen i Münster uspjeli izraditi edukativni mikroskop koji ukupno košta tek nešto više od 100 eura. Sve planove dali su na besplatno korištenje svima koji to požele, a kažu kako je primarno namijenjen edukativnim ustanovama i djeci u dobi od 9 do 13 godina, koja ga mogu i sama izraditi.

Jeftini uradi sam mikroskop

Mikroskop o kojem govorimo načinjen je primarno od Lego kockica dostupnih na tržištu. One su ujedno i najskuplji dio cijelog sklopa, jer koštaju oko 80 eura (među njima nalazi se i Legov element s LE-diodom koji služi za rasvjetu preparata). Od kockica je načinjeno tijelo mikroskopa, dok je njegovo "srce" izrađeno uz pomoć zamjenskih leća za najobičnije stare mobitele. Glavna leća je ona korištena za iPhone 5, čija cijena na tržištu je oko 4 eura. Uz to, koriste se još dvije plastične leće za okular te jedna dodatna staklena za povećanje slike, a sve one mogu se kupiti za dodatnih 8 eura.

Tako dolazimo do potpuno funkcionalnog mikroskopa koji može sliku povećati do 220X, s rezolucijom od 0,51 mikrometara, pa autori kažu kako je usporediv s naprednim istraživačkim i daleko skupljim mikroskopima, te da može razlučiti pojedinačne stanice iz raznih bioloških uzoraka.

Na okular se može postaviti i mobitel koji snima uvećanu sliku

Cijeli proces izrade mikroskopa opisan je u radu objavljenom u časopisu Biophysicist, dok su upute i popis materijala za izradu dostupni na GitHubu. Prema tim uputama ne samo da djeca mogu gotovo samostalno izraditi ovaj znanstveni instrument, nego mogu i naučiti mnogo o tome kako mikroskopi i njihovi optički elementi funkcioniraju. Nakon izrade, naravno, mikroskop može služiti za daljnje podučavanje u raznim znanstvenim područjima.