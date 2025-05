LEGO ugasio Bionicle: Masks of Power na kojem je radila grupa fanova

Developeri Team Kanohi dobili su obavijest da moraju zaustaviti daljnji rad na neslužbenoj LEGO igri Bionicle: Masks of Power, na koju su utrošili punih osam godina

Nekolicina ljubitelja poznate LEGO franšize Bionicle prije je osam godina krenula s razvojem vlastite igre na spomenutu temu i, kako sami kažu, radili su sve u skladu s propisima kako bi održali dobre odnose s grupacijom LEGO. Naime, Bionicle: Masks of Power neslužbena je igra koja se temelji na intelektualnim pravima u vlasništvu LEGO Groupa, i premda je sve vodilo zaključku da će u kolovozu uspjeti lansirati demo inačicu, prije par dana dobili su naputak da čitav projekt treba zaustaviti i ukloniti iz javnosti.

Na službenim stranicama igre objavili su kako su bili u posljednjoj fazi dovršavanja demo verzije kada ih je LEGO „zamolio“ da prekinu s radovima. Objašnjavaju da su poštivali sve naputke, da od igrača nisu uzeli ni centa za razvoj, te da su gdje god je to bilo moguće jasno isticali da je riječ o projektu grupe fanova, a ne o službenoj igri u izdanju LEGO Groupa.

Iako nisu dobili službeno pojašnjenje ove naredbe – na koju LEGO ima potpuno pravo, svidjelo se to nama ili ne – nagađaju da je problem u mogućoj zabuni, odnosno da bi igrači Bionicle: Masks of Power mogli smatrati službenom Bionicle igrom. Doduše, činjenica jest da je LEGO mogao reagirati i ranije, a ne tek nakon osam godina, kao i da su svojedobno čak i javno hvalili slične projekte poput Bionicle: Quest for Mata. Kako god bilo, osam godina uzaludnog rada svakako je obeshrabrujuće, a što su nam autori spremali u demo verziji, možete pogledati u videu prohoda koji su objavili na YouTubeu.