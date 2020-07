Udruženje LLPA proglašeno je najboljim Microsoftovim edukacijskim partnerom za 2020.

Projekt za koji je LLPA dodijeljeno ovo priznanje uključivao je uspostavu novog koncepta certifikacije, uspostavu posebne platforme za učenje te obrazovanje više od 100.000 IT profesionalaca za Azure tehnologije

LLPA (Leading Learning Partners Association, www.thellpa.com), udruženje koje objedinjava 32 edukacijske organizacije s poslovnicama u ukupno 55 zemalja, objavilo je kako je osvojilo Microsoftovu Partner of the Year nagradu kao najbolji obrazovni partner u svijetu za 2020. godinu.

Microsoftova nagrada Partner of the Year dodjeljuje se Microsoftovim partnerima u raznim kategorijama, koji su tijekom godine razvijali rješenja i usluge temeljene na Microsoftovim tehnologijama. Za nagrade iz raznih područja ove je godine konkuriralo više od 3300 tvrtki iz više od stotinu zemalja, a Microsoft je odabrao LLPA kao najbolju svjetsku obrazovnu organizaciju.

LLPA je međunarodno udruženje obrazovnih organizacija uspostavljeno još 2013. godine, čiji je jedan od suosnivača upravo Algebra. Ovo priznanje važno je i za Hrvatsku s obzirom da se najveći dio globalnih operacija i vođenja projekata ove organizacije provodi iz Zagreba, a iznimno je malo organizacija u svijetu koje se mogu pohvaliti s čak dvije Microsoft Partner of the Year nagrade. Podsjećamo, prvi puta je kao najbolji svjetski obrazovni partner Algebra proglašena 2014. godine kada je osvojila ovu isti status, na svjetskoj razini, dok sada po drugi puta, u sklopu organizacije čiji je jedan od najaktivnijih članova, osvaja isto priznanje.

Ovogodišnje priznanje Microsoft Partner of the Year LLPA je osvojila za projekt edukacije u području Azure tehnologija. Uspostavljen je novi koncept certifikacije – „C3 Cloud Certification Circle“, uspostavljena je posebna platforma za učenje te je kroz taj sustav školovano više od 100.000 IT profesionalaca za Azure tehnologije.

„Dali smo priliku više od 100.000 pojedinaca da unaprijede svoje Azure vještine i značajno ubrzaju digitalnu transformaciju svojih organizacija. Zajedno s tvrtkama koje su članovi udruženja, čija mreža poslovnica pokriva 55 zemalja širom svijeta – uključujući i Algebru u Hrvatskoj – omogućili smo da iskoriste punu snagu Microsoftovog oblaka. Ova je nagrada odraz našeg rada unutar udruženja LLPA kao i suradnje s Microsoftom na zajedničkom cilju pomaganja i podržavanja zajedničkih korisnika i partnera da postignu poslovne ciljeve“, naglasio je Patrick Kersten, predsjednik upravnog odbora LLPA.

„Priznanje dodijeljeno LLPA-u ujedno je i direktno priznanje Algebri kao jednom od osnivača ove organizacije i članu koji pruža podršku upravljanja projektima koje udruženje provodi na globalnoj razini, tim više što smo već imali iskustva s osvajanjem Microsoft Partner of the Year priznanja 2014. godine, kada je Algebra samostalno proglašena najboljim Microsoftovim edukacijskim partnerom. Iako se o LLPA ne zna mnogo u Hrvatskoj budući da ovdje Algebra djeluje kao član LLPA udruženja i provodi zajedničke inicijative, uspjeh ovog projekta te Microsoftovo priznanje dokaz su i uspjeha samog LLPA kojem smo osnivači kao i potrebe za ovakvom organizacijom. Suradnja niza tvrtki, uglavnom profila sličnog Algebrinom, pokazala nam je koliko se brže i obuhvatnije mogu provesti ovakvi projekti koji uključuju moderne hibridne modele edukacije i razvoja stručnih znanja, na globalnoj razini, a kada se dijele znanja i drugi resursi“, naglasio je Tomislav Dominković, predsjednik uprave Algebre i član upravnog odbora LLPA.