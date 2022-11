Uz pomoć besplatnih Microsoft Virtual Training Days treninga lakše je steći prestižne certifikate

Tehnologije se brzo razvijaju pa je danas prosječni vijek trajanja vještine kraći od pet godina. To treninge za zaposlene čini još važnijim jer, tvrtke, da bi ostale konkurentne, trebaju odgovarajuće tehnologije. Nije dovoljno samo koristiti tehnologiju u njenom izvornom obliku - tvrtke koriste dostupne tehnologije kako bi razvile nove mogućnosti. To stavlja dodatni pritisak na IT profesionalce, jer svaki proces digitalizacije počinje upravo od IT tima koji radi na takvim projektima.

Uz brzi razvoj tehnologije, nije lako pratiti sve novosti i poboljšanja, tako da IT stručnjaci imaju stalnu potrebu za nadogradnjom znanja i usavršavanjem vještina. Zbog toga vam Microsoft nudi besplatnu obuku i pripremu za certifikaciju kako biste potaknuli svoju karijeru.

Koje su prednosti stjecanja novih vještina

Ako ste IT profesionalac, bilo da se bavite menadžmentom, prodajom ili kodiranjem, vaša karijera može značajno napredovati ako nadogradite svoje digitalne vještine. Na primjer, ako tražite posao, vaš životopis će se istaknuti u masi: 60% IT menadžera koji zapošljavaju reklo je da postoji znatno veća vjerojatnost da će prijave s IT certifikatima biti pregledane. Impresivan postotak od 56% kandidata koji su stekli IT certifikate povećao je šanse za unaprjeđenje na poslu.

Dodavanje Microsoft certifikata vašem životopisu može vas istaknuti i osigurati vam prednost pri dobivanju novog posla ili pri promjeni karijere. Još jedna prednost je potencijalno povećanje plaće: oko 28% IT stručnjaka kaže da je stjecanje certifikata dovelo do povećanja plaće, a 21% prijavilo je napredovanje na poslu. Certificirani IT stručnjaci napreduju 50% brže od necertificiranih IT stručnjaka. Tehnički certifikati povećavaju stopu promaknuća i s vremenom donose velike prednosti za vašu karijeru. Kada IT stručnjaci nadograđuju svoje digitalne vještine s Microsoftom, također dobivaju i priznanje od lidera u industriji. Poslovni sustavi se oslanjaju na Microsoftove tehnologije i usluge za ključne aplikacije i procese.

Zapravo, više od polovice IT donositelja odluka u svijetu kažu da očekuju da njihova organizacija ulaže u Microsoft tehnologiju. To znači da postoji velika potražnja za stručnjacima koji vrhunski barataju Microsoft tehnologijama, a Microsoftov certifikat potvrđuje vašu sposobnost djelovanja u modernom digitalnom poslovanju.

Microsoft Virtual Training Days

Microsoft Virtual Training Days nudi besplatne tečajeve za sve. Osnovni tečajevi za početnike pokrivaju temeljne koncepte, pojmove i mogućnosti, dok tehnički tečajevi nude put do certifikacije za napredne korisnike. U sljedećih nekoliko mjeseci možete otkriti svoj potencijal i iskoristiti vrijeme da steknete nove vještine uz ponude virtualnih događaja koje pokrivaju niz tehničkih tema za Microsoft Azure, Microsoft 365, poslovne aplikacije (Dynamics 365 i Power Platform) i sigurnost.

Tijekom virtualnih treninga o Microsoft Azureu naučit ćete kako da izvučete maksimum iz Azurea. Moguće je birati između različitih razina vještina i tema, kao što su usvajanje osnova o cloudu i Azure cloud platformi, razvoj aplikacija, migracija u cloud i modernizacija web aplikacija. Ti treninzi pripremit će vas za certifikacijski ispit Microsoft AI Fundamentals, certifikaciju Microsoft Azure Fundamentals ili certifikacijski ispit Microsoft Data Fundamentals - pristup ispitu nakon treninga je besplatan.

Digitalna transformacija opisuje prelazak s on-premise operacija na digitalne operacije koje se baziraju na cloudu. Za većinu tvrtki ovo je velika promjena na mnogo različitih razina. Obzirom da je sigurnost jedan od prioriteta za tvrtke, ključno je ostati u toku s okruženjem koje se brzo mijenja i zaštititi osjetljive podatke gdje god da se nalaze.

Treninzi u sklopu Microsoft Security Virtual Training Daysa mogu vam pomoći da steknete tehničke vještine i znanja potrebna da zaposlenicima omogućite da rade sigurno i s bilo koje lokacije te da iskoristite moćne Microsoftove sigurnosne sposobnosti kako bi informacije vaše tvrtke i pristup na daljinu bili sigurni i zaštićeni od prijetnji. Trening će vas pripremiti za ispit Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals.

Microsoftove poslovne aplikacije | Dynamics 365 i Power Platform

Microsoft Dynamics 365 Virtual Training Days pruža znanje za stvaranje sveobuhvatne poslovne platforme koja nadilazi standardna CRM i ERP rješenja. Na primjer, na Power Platform Fundamentals svi zainteresirani mogu naučiti kako povezati podatke za analizu poslovnih performansi u stvarnom vremenu, kako djelovati na temelju podataka i uvida s prilagođenim aplikacijama i automatizirati tijekove rada. Dynamics 365 CRM Fundamentals uči vas kako povezati podatke o korisnicima, pojednostaviti poslovne procese i pomoći vam da bolje upravljate odnosima s klijentima. Dynamics 365 Manage Finance & Operations pruža informacije o tome kako poboljšati donošenje odluka radi zaštite prihoda, ublažavanja rizika i smanjenja troškova. Također, dostupni su treninzi o Power Platform Rapidly Building Apps, kao i Automate Business Processes treninzi za optimizaciju vaših radnih procesa uz Microsoft AI Builder i Power Automate.

Virtualni treninzi pružit će vam tehničke vještine i alate potrebne da potpuno ovladate mogućnostima Microsofta 365 i omogućite suradnju na daljinu te predstavite integracije i radne procese koji će unaprijediti produktivnost unutar tvrtke i zaposlenicima omogućiti da rade sigurno i postignu više s bilo koje lokacije. Dostupni treninzi pokrivaju područja kao što su upravljanje zaposlenicima na prvoj liniji s konfiguracijom aplikacija i pravila, upravljanjem identitetima i planiranjem uspješnog uvođenja; izgradnju Microsoft Teams integracija i radnih procesa; upravljanje Windows i Surface uslugama, ali i korištenje najnovijih mogućnosti upravljanja krajnjim točkama kao podrška radu na daljinu, lokalnom i hibridnom radu; implementacija Microsoft Teams Phone i Microsoft Viva platforme za iskustvo svih zaposlenika.

Potpuni raspored dostupnih virtualnih treninga možete pronaći ovdje: Microsoft Virtual Training Days

Tijekom usavršavanja, razmislite i o stjecanju Microsoft certifikata. S Microsoft certifikatom potvrđujete svoje vještine i sposobnosti te pokazujete svoju energiju i predanost prihvaćanju učenja novih tehnologija.