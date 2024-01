Wargaming pokreće šest novih besplatnih gamerskih edukacijskih programa

Potpisnici World of Tanksa najavili nove online edukacije na koje se mogu prijaviti svi, a oni najbolji će dobiti priliku zaposliti se u beogradskoj podružnici ove globalne tvrtke

Ekipa Wargaminga nastavlja s programom Wargaming Forge i lovom na mlade talente koji imaju određena znanja i volju raditi u igraćoj industriji. Riječ je o šest besplatnih programa iz područja softverskog inženjeringa i Game LiveOpsa za koje su prijave otvorene prošli tjedan, dok će se studenti i maturanti za tečajeve iz specijalnih efekata (VFX), 3D i 2D umjetnosti moći prijaviti od 12. veljače, odnosno od 19. veljače za program održavanja.

Programi su zamišljeni kao spoj teorije i prakse, a za svaki od njih je kao obavezni preduvjet potrebno znanje engleskog jezika, te određene programerske/umjetničke vještine ovisno o tečaju, kao i mogućnost rada za njihovoj beogradskoj podružnici obzirom da će najboljima na temelju rezultata biti ponuđena plaćena stručna praksa, kao i eventualno stalno zaposlenje.

Kako kažu iz Wargaminga, prošle se godine za programe Wargaming Forgea prijavilo oko 5.000 kandidata za 18 tečajeva koje je vodilo gotovo stotinjak mentora, a od njih 135 odabranih, tridesetak najboljih je dobilo primamljive ponude za posao nakon završavanja programa.

Zainteresirani potencijalni kandidati koji ispunjavaju preduvjete se mogu prijaviti ovdje, a kad već spominjemo Wargaming, recimo i kako je njihov serijal World of Tanks sastavljen od igara World of Tanks za PC, WoT Blitz za mobilne uređaje i PC, te WoT Modern Armor za konzole do sada zaigralo preko 350 milijuna igrača što je tvrtki donijelo procijenjenu dobit od 7 milijardi dolara. Kako znamo, developeri užurbano rade na doradama nove igre radnog naziva Project CW koja će također biti tenkovske tematike, a prema nekim izvorima, bit će objavljena iduće godine.