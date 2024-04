Stigle nove nadogradnje za World of Warships i World of Tanks

Igrači World of Warshipsa mogu otključati novi američki bojni brod Wisconsin, dok je novom zakrpom u World of Tanks stigla nova linija poljskih TD-ova

U razmaku od svega par dana, Wargaming je pustio u rad nove zakrpe za World of Warships i World of Tanks s nizom poboljšanja i novim bojnim jedinicama koje su spremne za otključavanje. Zakrpa 13.3 za World of Warships tako donosi novi Event Pass s dvije linije napretka kojima će proslaviti japanski "zlatni tjedan", Golden Week. Među brojnim nagradama koje će igrači moći prisvojiti ispunjavanjem zadataka, posebno se ističu dva nova kapetana, rumunjski Andrei Teodorescu sa šest otključanih sposobnosti, kao i japanski Ashikaga Teru, zatim trajni bonusi za brodove sedmog stupnja razvoja, kao i četiri nove kamuflaže.

Uz to, do 16. travnja igrači mogu sudjelovati u "asimetričnim bitkama", posebnom modu u kojem ih u svakoj partiji očekuje 12 plovila pod kontrolom računala, no zvijezda ove nadogradnje je ipak američki Tier X bojni brod Wisconsin. Istog je kroz zasebnu kampanju od 30 nivoa potrebno izgraditi, a posebnost su mu devet preciznih 406mm topova u tri kupole, velika brzina i dodatna kamuflaža zbog čega će biti zanimljiv igračima koji vole brzi stil igranja i manevriranje.

Toliko od pomorske patrole, red je da za pozabavimo novitetima u World of Tanksu u kojeg je sjela nadogradnja 1.24.1 čija je najveća novost nova linija poljskih tank destroyera. Dakako, zvuči suludo i nevjerojatno što i jest, no to je World of Tanks na kakvog smo svih ovih godina navikli i koji i dalje privlači milijune igrača. Uglavnom, poljski oklopnjaci od Tiera VIII imaju novu mehaniku vezanu uz penetraciju i nastalu štetu zbog čega su efikasniji u bliskim borbama, pri čemu valja napomenuti i da svi redom dolaze s prilično dobrim oklopom, posebice frontalnim.

Osim novih tenkova koji su trenutno najzastupljeniji u svim partijama, Wargaming je ponovo redizajnirao sustav posada koji bi sada trebao biti intuitivniji, neki tenkovi poput AMX 50 Foch B su poboljšani, dok su nekima skresani određeni atributi, mape su dodatno balansirane, dok zgodan dodatak predstavlja Postmortem Mode. U biti, riječ je o dinamičkoj kameri koja nakon naše eliminacije prikazuje poziciju napadača, kalibar njegovog topa, debljinu oklopa na mjestu gdje smo pogođeni, kao i penetraciju zrna što će svakako proširiti znanje igrača i bolje shvaćanje mehanika.