Agritech stratup želi krave hraniti češnjakom i podrigivanje pretvarati u "ugljične kredite"

Mootral, anglo-švicarska agritech tvrtka upravo je lansirala neobičan proizvod: kredite za ugljik, temeljene na ekološki prihvatljivijim kravama. Ideja je sljedeća: umjesto da sade drveće kako bi nadoknadili emisije ugljika, ljudi i tvrtke mogu platiti prehranu krava dodacima zbog kojih će podrigivati manje metana.

Jedna krava kao šest VW Golfova

Mootralov biljni dodatak navodno smanjuje količine metana koji podriguju krave do 38%, a prosječno smanjenje emisija iznosi oko 30%. Računica kaže da kad se 1,5 milijarda krava širom svijeta hranile dodatkom na bazi češnjaka, učinak bi bio isti kao kad bi se s cesta uklonilo 330 milijuna europskih automobila, procjenjuje Thomas Hafner, osnivač i glavni izvršni direktor Mootrala.

"Jedna krava ispušta stakleničkih plinova koliko i šest Volkswagenovih Golfova", objašnjava Hafner. Pritom je važno istaknuti da dodatak ne utječe na zdravlje krave. Štoviše, ti pripravci na bazi češnjaka možda čak i povećavaju proizvodnju mlijeka, no to se još uvijek testira.

Metan je 84 puta snažniji od ugljičnog dioksida u svojim učincima zagrijavanja tijekom 20-godišnjeg razdoblja i sve se više razmišlja o tome kako smanjiti emisije. Prema Europskom zelenom planu to je jedan od prioriteta Europske unije. Stoka stvara oko 14,5% svih emisija stakleničkih plinova koje uzrokuje čovjek, a najveći dio otpada baš na podrigivanje krava.

Rješenje je u kreditima

Ideja je dobra no pitanje je kako natjerati poljoprivrednike da kupuju Mootralov dodatak prehrani? S jedne strane, ovaj pripravak po kravi košta samo 60 dolara godišnje, no uz sve trenutne troškove i često velik broj krava u štalama, to i ne bi bio baš mali iznos; mnogima čak i nedostižan.

Mootralov biljni dodatak navodno smanjuje količine metana koji podriguju krave do 38%

"Smatramo da poljoprivrednici to ne bi trebali plaćati iz svog džepa", rekao je Hafner za Sifted. On želi da njegov projekt bude dio rješenja klimatskih promjena, ali to ne znači da žele zavlačiti ruku u seljačke džepove.

U Mootralu vjeruju da je rješenje u CowCreditu. Svaki CowCredit koji bi verificirala američka neprofitna organizacija za održivi razvoj Verra, prodavao bi se za 70 eura po toni CO2. Mootral smanjuje metan, ali mjerenja se pretvaraju u ekvivalente CO2 za kredite.

Prodaja ugljičnih kredita pomogla bi smanjiti troškove pa bi Mootral mogao besplatno dijeliti pripravak poljoprivrednicima. Trenutno njihovu hranu koriste komercijalni proizvođači mliječnih proizvoda, poput farme Brades koja svojim mlijekom opskrbljuje vodeće britanske lance kafića kakav je Gail's.

Mootralovim pripravcima trenutno de dohranjuje 400 krava. U kompaniji već ove godine žele proširiti posao na 20.000 krava samo u Velikoj Britaniji. A da bi to postigli, pripravak bi poljoprivrednicima trebati dijeliti, a troškove nadoknađivati ugljičnim kreditom. CowCredits bi dakako mogao pomoći u plasmanu dodatka na američko tržište govedine.

Ekvivalent oznaci "Dolphin safe"

Jednom kad posao krene, nadaju se u Moontralu, ovo bi moglo biti nešto poput oznake "Dolphin safe". Te se oznake dodjeljuju konzervama tune izrađenim poštujući propise o očuvanju dupina tijekom tunolova. Ta je kampanja osamdesetih pokrenuta u SAD-u da bi se ubrzo proširila svijetom i postala tržišnim standardom. Sad bi se slična stvar mogla poniviti s klimatski prihvatljivim mlijekom i govedinom, vjeruju u Moontralu.

Osim češnjakom, goveda bi se moglo dohranjivati i morskim algama

To dakako nije jedino moguće rješenje kojim bi se moglo smanjiti podrigivanje krave. Prehrana goveda morskim algama obećavajuća je alternativa. Švedski startup Volta Greentech prošle je godine prikupio pola milijuna eura za razvoj ideje. Međutim, mnogi od ovih projekata još su u fazi istraživanja i vjerojatno se neće moći primijeniti u dogledno vrijeme.