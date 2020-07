Apple se obvezao do 2030. postati ugljično neutralan

Apple je ovoga tjedna otkrio svoj plan da do 2030. godine u cijelom svojem poslovanju postane ugljično neutralna kompanija. Ova promjena trebala bi u naredih deset godina zahvatiti sve dijelove njihovog poslovanja, od proizvodnog i dobavnog lanca komponenti, pa sve do kraja životnog vijeka svih njihovih proizvoda. Ispune li ovaj cilj, do 2030. godine svaki će Appleov prodani proizvod imati neto nulti utjecaj na klimatske promjene.

Od ranije je, podsjećamo, ova kompanija dovela svoje poslovanje do svojeg prvog cilja – korištenja 100% obnovljivih izvora električne energije za sve svoje potrebe i potrebe svojih 44 dobavljača. Apple tako već više od godine dana svoje poslovanje pokriva 100% obnovljivim izvorima energije, što njezinim izravnim korištenjem, što otkupom "čiste" energije kroz program Green Bond obveznica.

Ozbiljni ekološki napori

Apple podržava proizvodnju aluminija, primjerice, koja tijekom taljenja u okoliš ispušta kisik umjesto stakleničkih plinova

Ugljičnom neutralnošću u narednih će deset godina Apple premašiti globalno postavljene ciljeve, odnosno do njih stići čak 20 godina nego je to predvidio Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC). Kako bi se to ostvarilo, do 2030. godine kompanija će smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova za 75%, a istodobno će razvijati napredne sustave za uklanjanje ugljika iz preostalih 25% neizbježnih emisija. Osnovat će i akcelerator kroz koji će ulagati u nove startupe i ideje koje bi mogle pomoći u ostvarenju ovog cilja, ali i one koje će raditi na smanjenju utjecaja klimatskih promjena na najugroženije zajednice.

Napori u Appleu bit će usmjereni na povećano korištenje materijala s manjim udjelom ugljika, onih recikliranih, kao i energetski efikasnih proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri. U svemu tome pomoći će i svojim dobavljačima i partnerima, a i dalje će ulagati u obnovljive izvore energije diljem svijeta.