GigaBEEtno - završen kreativni natječaj za najmlađe

Solitarne pčele najčešće su vrste pčela - one ne žive u košnicama, ne roje se, nemaju maticu, niti radilice te sve rade same. Zbog takvog načina života jedna solitarna pčela oprašuje jednako efikasno kao 120 medonosnih pčela i posebno su važne na području gradova, gdje upravo one prevladavaju. One su osnova održavanja gradskih ekosustava na životu.

A1 Hrvatska je u svrhu projekta pokrenula i web stranicu GigaBEEtno, na kojoj svi mogu naučiti više o ovim važnim insektima, njihovoj ulozi u našim ekosustavima, ali i o koracima koje možemo sami poduzeti kako bi poboljšali njihove živote i pomogli im u pronalasku staništa.

Na stranici se nalaze i materijali za izradu vlastitog hotela za pčele, koji im omogućuje sklanjanje tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta i prezimljavanje.