Zagađenje od fosilnih goriva ubija i do 10 milijuna ljudi godišnje

Zagađenje zraka je "tihi ubojica", zaključila je skupina američkih i britanskih znanstvenika koja je objavila rezultate svojih istraživanja u najnovijem izdanju časopisa Environmental Research. Oni su proučavali zagađenje zraka česticama štetnima po ljudsko zdravlje, i to onima koje su izravni proizvod korištenja fosilnih goriva. Izgaranje dizela, benzina i ugljena stvara čestice PM 2.5 , dakle promjera manjeg od 2,5 mikrona, koje lebde u zraku. One uzrokuju niz bolesti, među kojima su one respiratorne, srčane, pa čak i gubitak vida.

Zagađenje opasnije od pušenja

Istraživanje je pokazalo da se 2012. godine emisijama ovih čestica može pripisati 10,2 milijuna preuranjenih smrti u svijetu, najviše od čega otpada na Kinu, Indiju, ali i SAD, Europu i jugoistok Azije. Do 2018. godine, posljednje za koju su podaci analizirani, situacija se ponešto popravila, pa ovi znanstvenici procjenjuju da je tada zbog izlaganja PM 2.5 česticama prerano preminulo oko 8,7 milijuna ljudi diljem svijeta.

I dalje je to više nego što godišnje premine zbog pušenja i malarije – zajedno. Ono što najviše zapanjuje jest podatak da se ovom uzroku smrti pripisuje gotovo svaka peta smrt u svijetu, odnosno da ovo istraživanje sa zagađenjem povezuje dvostruko više smrti nego dosadašnja istraživanja.

U Europi se 16,8% preuranjenih smrti pripisuje dugotrajnom izlaganju zraku zagađenom zbog izgaranja fosilnih goriva, dok se u Kini taj uzrok može povezati s čak trećinom svih preuranjenih smrti. Kada ne bi bilo emisija prouzročenih korištenjem fosilnih goriva očekivani životni vijek cijele svjetske populacije porastao bi za godinu dana, dok bi troškovi javnog zdravstva pali za 2,9 bilijuna dolara.

Bez zagađenja živjeli bismo dulje