Veselo! Samo dva dana vježbanja tjedno je dovoljno!

Prema pisanju na stranicama SciTechDaily koje prenose novo istraživanje objavljeno u Journal of the AeMerican Heart Association i oni koji samo tijekom vikenda vježbaju,. mogu imati (pod)jednake zdravstvene koristi kao i oni koji vježbaju tijekom cijelog tjedna, pod uvjetom da dosegnu 150 minuta tjedno umjerene do intenzivne aktivnosti.

Studija je analizirala podatke više od 93.000 ljudi iz britanske biomedicinske baze, koristeći akcelerometre za preciznije mjerenje aktivnosti. Sudionici su podijeljeni u tri skupine: "aktivni vikend ratnici", "aktivni redoviti vježbači" i "neaktivni".

Rezultati su pokazali da su, u usporedbi s neaktivnom skupinom, obje aktivne skupine imale značajno niži rizik od smrti.

Kod „vikendaša“ rizik od smrti iz svih uzroka bio je 32% niži, od kardiovaskularnih bolesti 31% niži, a od raka 21% niži. Kod redovitih vježbača rizik od smrti iz svih uzroka bio je 26% niži, od kardiovaskularnih bolesti 24% niži, a od raka 13% niži.

Zaključak je da ne moramo vježbati svaki dan za zdraviji život – bitna je tjedna količina rekreativnog vježbanja koja bi trebala biti 150 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti – bilo koncentrirano u jedan do dva dana ili raspoređeno. U oba slučaja statistički značajno se smanjuje rizik od smrti..

Ova poruka je ohrabrujuća za ljude koji se bore s uklapanjem svakodnevnih treninga u raspored, ali valja imati na umu da uguravanje 150 minuta vježbanja u samo jedan ili dva dana može povećati rizik od mišićno-koštanih ozljeda, posebice kod vikendaša neredovitih vježbača.

Istraživanje naglašava da je ukupni volumen tjelesne aktivnosti ključni faktor za zdravstvene koristi, a ne kako je ona raspoređena tijekom tjedna. Ovi nalazi potvrđuju trenutne smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i Američke udruge za srce koje preporučuju 150-300 minuta umjerene ili 75-150 minuta intenzivne aerobne aktivnosti tjedno.