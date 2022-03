"Zamijenite i uštedite" prikupljanjem starih uređaja

Hrvatski Telekom u novom ciklusu svog programa zaštite okoliša danas je pokrenuo inicijativu "Zamijenite i uštedite" s ciljem prikupljanje starih uređaja koje korisnici više ne koriste te njihovog pravilnog zbrinjavanja.

Smanjenje elektroničkog otpada i njegovo zbrinjavanje jedan je od ekoloških prioriteta jer time aktivno pomažemo u sprečavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Zato je HT koji je dosad zbrinuo više od 152.000 uređaja odlučio dodatno motivirati sve korisnike na način da za svaki vraćeni mobilni uređaj ostvaruju pravo na dodatne pogodnosti.

Svi korisnici koji donesu stari uređaj u najbliži T-Centar prilikom kupnje novog uređaja ostvaruju do 1.000 kuna popusta na uređaje Samsung Galaxy A32 5G i Samsung Galaxy A52s 5G te do 2.000 kuna za Samsung Galaxy S21FE 5G. Uz navedeni popust, cijena novog uređaja dodatno se umanjuje i iznosom na koji je procijenjen njihov stari uređaj. Moguće je donijeti do 10 uređaja po jednom novom kupljenom uređaju.

U svim T-Centrima osigurani su uvjeti za prihvat i daljnje ekološko zbrinjavanje starih elektroničkih uređaja (mobiteli i ostala oprema) i pripadajućih baterija. Sve dodatne informacije o programu „Zamijenite i uštedite“ dostupne su ovdje.