Američki vojnici testiraju neobičan terenski električni "quad"

U sklopu testnog programa Oružanih snaga SAD-a Army Expeditionary Warfighter Experiments u saveznoj se državi Georgiji provode "ratne igre" u kojima vojnici testiraju naprednu tehnološku taktičku opremu. Ovo testiranje vrti se oko vojne tehnologije budućnosti koja ima za cilj biti efikasnija, ubojitija, te omogućiti preživljavanje vojnika i dati im bolju mobilnost.

Upravo u posljednjoj kategoriji pojavio se jedan zanimljiv tehnološki proizvod. Električni "skuter" na četiri korača koji kombinira offroad mogućnosti vozila za teške terene popularno nazvanih quad ili ATV, s nešto aktivnijim položajem vozača, otprilike kao kod romobila ili jet skija. Proizvođač ovog električnog prometala je EZRaider, tvrtka koju je osnovao Izraelac Erez Abramov.

Za najzahtjevnije terene

EZRaider na četiri kotača ima vrlo dugi hod amortizera i robusne gume kako bi savladao i najteže terene, a u najsnažnijoj inačici može na sebi nositi do 200 kilograma tereta – što ga pretvara u vozilo za do dvije osobe ili za prijevoz vozača i dodatnog tereta. Osim toga može vući i prikolicu s jednom osovinom, imati pogon na dva ili četiri kotača, a moguće ga je i sklopiti kako bi se lakše transportirao.

EZRaider pogone elektromotori snage od 2,4 pa do 18 kW, ovisno o verziji, uz kapacitete baterija od 1,7 do 3 kWh. Do sada je poznato da su neke inačice ovog ATV-a koristile Specijalne snage SAD-a, izraelska policija i graničari, te nizozemski vojnici. Kompanija osim modela vojne namjene prodaje i one civilne, namijenjene obično turističkim turama. Cijene im se kreću od 8,500 dolara za najjeftiniju i najslabiju izvedbu, pa sve do preko 19.000 dolara za onu najopremljeniju.