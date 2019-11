Teslin "one more thing": električni terenski ATV

Na prezentaciji na kojoj je prikazan novi Teslin futuristički električni kamionet Cybertruck, Elon Musk je predstavio još jedno vozilo iz njihovih pogona. Na samom kraju prezentacije, kada je već odjavio program, "sjetio" se da imaju još nešto za pokazati. U klasičnoj maniri Stevea Jobsa i njegovih "one more thing" najava, Musk je na pozornicu pozvao – Teslin ATV (all terrain vehicle).

Iako o njemu nije mnogo otkriveno, ovo terensko vozilo (popularno, "quad" ) izgleda kao dio dodatne opreme Cybertrucka. Odlikuje ga sličan futuristički geometrijski dizajn karoserije, a na samoj prezentaciji iskorišten je kako bi dodatno istaknuo utovarne mogućnosti Cybertrucka, u čiji tovarni prostor se vrlo lako može uvesti po priloženoj stražnjoj rampi.

Prilikom utovara prilagodljivi ovjes Cybertrucka će spustiti stražnji dio vozila i olakšati pristup ATV-u, a nakon što ga se parkira u prtljažnik, moguće ga je i spojiti na punjenje – izravno u utičnicu koja se nalazi u kamionetu.

Predstavljeni ATV je, dakako, električni, a osim činjenice da su ga u Tesli osmislili i proizveli, Musk nije dao nikakve dodatne detalje. Isto tako, ovaj mali terenski četverokotač nije moguće pronaći na službenim Teslinim stranicama ili ga naručiti – zasebno, ali niti kao dodatnu opremu Cybertrucka.

Puste li ga zaista u prodaju, bit će to najjeftinije i vjerojatno najmanje Teslino vozilo do sada, pa bi moglo biti zanimljivije daleko većem broju ljudi nego istodobno predstavljeni kamionet.