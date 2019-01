Električni motocikl Harley-Davidsona koštat će gotovo 30 tisuća dolara

Pomalo neobično mjesto za predstavljanje svog novog motocikla odabrao je Harley-Davidson – tehnološki sajam CES u Las Vegasu. No, kada se u obzir uzme da će novim smjerom u razvoju kompanije i elektrifikacijom pogona ova kompanija pokušati privući mlađu publiku, onda se dolazak električnog motocikla LiveWire na CES čini logičnim.

Harley-Davidson sada je prvi put u javnosti izložio svoj dugo najavljivani prvi motocikl s pogonom na struju. O njemu smo već doznali mnoge informacije, te smo o istima i izvještavali, ali sada se doznaje i ponešto novoga. Kad je riječ o dosegu, LiveWire bi trebao s jednim punjenjem baterija prijeći do 177 kilometara u mješovitom načinu vožnje (gradska i otvorene ceste). Ubranje od 0 do 100 km/h mu je deklarirano na 3,5 sekunde, no sama snaga motora i kapacitet baterije nisu potvrđeni.

Kompanija je istodobno s postavljanjem štanda na CES-u otvorila i sustav za narudžbe. Svi oni koji su spremni za ovakav motocikl izdvojiti nemalih 29.799 dolara (gotovo 200.000 kuna) svoj primjerak mogu naručiti ovdje. I potom čekati na isporuku do jeseni.

Još četiri električna koncepta

No, to nije sve. O istom je trošku Harley-Davidson na CES-u predstavio još čak četiri koncepta. Svi oni imaju električni pogon, a pokrivaju segmente od bicikla, preko mopeda, pa sve do dirt bikea i jednog nešto manjeg i lakšeg električnog motocikla (u usporedbi s teškašem LiveWireom). Svi oni cjenovno će biti postavljeni u premium segment, ali u njegovom donjem dijelu – tako da se na marku Harley-Davidson polako počnu privlačiti i drugi profili kupaca, osim onih koji se tradicionalno vežu za nju.

Detalje o novim konceptima, kada je riječ o karakteristikama ili dobavljivosti, za sada nisu objavili.