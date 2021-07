Električni romobili još uvijek ne postoje u hrvatskom zakonu

Električni su romobili sve učestalije prijevozno sredstvo koje može doseći brzine prosječnog skutera, no za razliku od motornih vozila, za romobile još nema uređenih zakona, a voze ih i djeca

Predsjednica stranke Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i bivša saborska zastupnica, Anka Mrak Taritaš, rekla je da je prošlo više od godinu i pol dana otkad je u saborsku proceduru predala prijedlog dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se uređuje pitanje električnih romobila koje imamo prilike sve češće vidjeti na prometnicama.

"Električni romobili postoje već godinama u stvarnosti, ali ne i u zakonu, a ta situacija otvara mnoge opasnosti i za pješake i za same vozače romobila", navodi Mrak Taritaš.

Naime, vlada je odbila njezin prijedlog rješenja tog problema, tvrdeći da će ga riješiti samostalno i sustavno, no predsjednica GLAS-a kaže da usprkos povremenim najavama, vlada do današnjeg dana nije napravila ništa po tom pitanju, prenosi HINA.

Mrak Taritaš ističe činjenicu da električni romobili mogu voziti i do preko 40 kilometara na sat, a da za njih istovremeno nema obveze korištenja kacige i reflektirajućeg prsluka, niti je uopće zakonski predviđeno gdje i kako se romobilisti mogu kretati.

Foto: Marek Rucinski/Unsplash

„Zbog toga smo predložili da se zakonski definiraju električni romobili, njihova maksimalna brzina, posebno kad dijele prostor s pješacima, nošenje kaciga i ostale opreme, ovlasti jedinica lokalne samouprave po tom pitanju i još neki elementi", rekla je Mrak Taritaš te je dodala da su se u izradi prijedloga konzultirali sa zainteresiranim organizacijama civilnog društva.

Na kraju je rekla da zbog potpune nezainteresiranosti i neaktivnosti vlade, u proceduru ponovno šalje prijedlog dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u nadi da će se nešto konačno pokrenuti te da će se, prema njenim tvrdnjama, riješiti ova velika praznina koje može dovesti do opasnih situacija u prometu.

Podsjećamo da je još u rujnu prošle godine objavljen dokument koji najavljuje zakonsko uređenje pitanja električnih romobila te se tada govorilo da će se to dogoditi u prvom tromjesečju ove godine, no do toga nikada nije došlo.

Prema važećim zakonima u Hrvatskoj, električni romobil je samo romobil, pa ga se sukladno tome uspoređuje s „dječjim“ prijevoznim sredstvima, pri čemu ga se onda može voziti gotovo svugdje.