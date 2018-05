Nakon nesreće izgorio Teslin automobil, istražuje se jesu li baterije krivac

Prošloga četvrtka je u južnom švicarskom kantonu Ticino došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao automobil marke Tesla koji se zaletio u središnju barijeru na autocesti i potom potpuno izgorio, pri čemu je poginuo 48-godišnji Nijemac koji je bio za upravljačem. Ova nesreća ne bi bila ništa neobično jer se slične stvari u svijetu događaju svakodnevno, no medije je zainteresirala objava lokalne vatrogasne postrojbe u kojoj je stajalo da su mogući krivac za sve – Tesline baterije.

U nedostatku dodatnih informacija (npr. izvješća ne govore niti o kojem je Teslinom modelu riječ), vatrogasci su bili jedini koji su govorili o ovome, da bi nedugo po objavi izbrisali svoje špekulacije o tome da su zapaljene baterije bile uzrok nesreće. Naime, istraga je i dalje u tijeku pa se za sada ne može tvrditi što je uzrokovalo nesreću i pogibiju vozača.

10 maggio - #incendio autovettura in autostrada L'intervento di giovedì scorso ha visto i nostri #pompierivolontari alle... Posted by Pompieri Bellinzona on Tuesday, May 15, 2018

Vrlo je vjerojatno da je u velikoj brzini automobil udario u zaštitnu ogradu, a veliki udarci kod električnih automobila često uzrokuju proboje baterijskih ćelija i zapaljenje litij-ionskih baterija. No, postoji određena vjerojatnost i da je u samim baterijama došlo do spontanog pregrijavanja kao što su to naveli vatrogasci. Oni su pojasnili da litij-ionske baterije ponekad mogu spontano pokrenuti lančanu reakciju koja destabilizira termalnu ravnotežu, što dovodi do brzog pregrijavanja istih, te samozapaljenja. Ovo se, dakako, događa vrlo rijetko i u iznimnim okolnostima.

Što je, dakle, uzrokovalo zapaljenje nepoznatog Teslinog automobila prošloga tjedna, pokazat će tek službena istraga. Iz Tesle su također poručili da surađuju u istrazi.