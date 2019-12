Počelo testiranje prototipa Rimčevog C_Two

Iz Rimac autmobila danas su video uratkom pod nazivom Hello World objavili početak testiranja prototipa svojeg sljedećeg superautomobila, C_Two. Ovaj električni automobil će, nakon godina najava, razvoja, crash testova i računalnih simulacija napokon krenuti u fizičkom obliku na ceste i testne piste diljem svijeta. Prvih nekoliko prototipa već do sada su bili izloženi testovima u kojima se ispitivala dinamika vozila, pogonski sustav i sigurnost.

Sljedeća runda testiranja, s čak 17 pokusnih vozila, ima za cilj prikupiti dodatne podatke i pogurati mogućnosti ovog superautomobila do krajnjih granica, kako bi se osiguralo da sve komponente budu optimalno pripremljene za ulazak u predproizvodnu fazu negdje početkom sljedeće godine.

Promjene specifikacija i novo ime

Mate Rimac je ovom prilikom naglasio kako će C_Two donijeti ekstremne performanse i potpuno novo iskustvo vožnje, a da će pritom biti i remek-djelo s tehničke i inženjerske strane. "Ovaj proces testiranja i usavršavanja ključan je kako bismo održali svoje obećanje da će voziti C_Two biti nešto sasvim drugačije", poručio je.

Produkcijski model C_Two bit će predstavljen na sajmu automobila u Ženevi sljedeće godine, a prvi kupci trebali bi ga dobiti do kraja 2020. Finalni će model biti donekle različit od onoga koji smo vidjeli tijekom ove i prošle godine. U međuvremenu je došlo do promjena specifikacija i poboljšanja u dizajnu, ergonomiji i performansama. Isto tako, C_Two će do tada izgubiti nadimak "Concept" pa će proizvodni model dobiti i potpuno novo ime. 1.914 konjskih snaga i 2.300 Nm okretnog momenta će, pak, ostati kao što je bilo i najavljeno.