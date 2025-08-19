Dunavska metropola predstavila je inovativni kamion koji čisti kanalizaciju bez emisija CO2, štedi do 10.000 litara vode dnevno i radi gotovo nečujno postavljajući tako nove standarde u održivoj gradskoj infrastrukturi

Beč je predstavio prvo električno vozilo za čišćenje kanalizacije nazvano E-FLUSH koje ne samo da smanjuje emisije štetnih plinova, već i značajno smanjuje buku, a time doprinosi i kvaliteti života građana. Opremljen inovativnim sustavom za recikliranje vode, E-FLUSH tijekom rada iz kanalizacije usisava mješavinu vode, šljunka i sedimenta, zatim ih razdvaja, a pročišćenu vodu ponovno koristi za visokotlačno čišćenje kanalizacije. Time se dnevno može uštedjeti do 10 kubičnih metara vode, a rad postaje brži i učinkovitiji, posebno u užim gradskim ulicama u kojima više nije nužno koristiti hidrante. Vozilo pritom svakodnevno smanjuje emisiju CO2 za do 265 kilograma.

Vozilo pokreće elektromotor snage 500 kW s kapacitetom spremnika za vodu od 2.700 litara i spremnika za mulj od 9.200 litara. Sustav omogućuje čišćenje kanalizacije protokom od 300 litara u minuti pri tlaku od 120 bara. Budući da nema motor s unutarnjim izgaranjem, buka tijekom rada smanjena je za oko 80 decibela, što posebno pogoduje noćnim intervencijama.

Bečka Odvodnja (Wien Kanal) upravlja mrežom duljom od 2.500 kilometara koja svakodnevno odvodi gotovo pola milijarde litara otpadnih voda iz bečkih kućanstava do pročišćivača u okrugu Simmering. Mreža se svake godine proširi za oko 10 kilometara, a održavanje se provodi i s pomoću suvremenih robota koji pod zemljom pregledavaju cjevovode i otkrivaju eventualna oštećenja. Samo prošle godine roboti su pregledali više od 200 kilometara kanalizacijskih cijevi.

„Uvođenjem E-FLUSH-a napravili smo važan iskorak prema ekološki održivom čišćenju kanalizacije i dodatno pozicionirali Beč kao grad koji daje primjer održivog upravljanja urbanom infrastrukturom,“ izjavio je član bečkog poglavarstva za klimu Jürgen Czernohorszky.