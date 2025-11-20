Beč jača ulogu žena u STEM-u

Beč neprestano osnažuje ulogu žena u obrazovanju i na tržištu rada te ih nastoji ohrabriti da odaberu karijeru u STEM područjima. Bečki fond za poticanje zapošljavanja (waff) na tom ih putu uvelike podupire

PR četvrtak, 20. studenog 2025. u 17:00
Cilj programa je ojačati ulogu žena © Jana Madzigon

Prije nešto više od tri godine Bečki fond za poticanje zapošljavanja (waff) započeo je program stipendiranja žena. Otada su odobrene oko 343 stipendije, a 61 stipendistkinja već je završila studij. Njihov je uspjeh proslavljen na nedavno održanom svečanom prijemu u organizaciji fonda. Prijem je ujedno poslužio kao odlična prilika za umrežavanje.

Prijemu je prisustvovala i članica bečkog gradskog poglavarstva za digitalizaciju Barbara Novak. Čestitala je stipendistkinjama, poručivši kako je Beč grad žena te da se njihova uloga u gradu neprekidno osnažuje. Osim toga, izrazila je želju za ohrabrivanjem žena da češće odabiru karijere u STEM-u te naglasila kako uloga žene nije samo da sudjeluje u društvu, već i da ga svojim djelovanjem aktivno oblikuje.  

Doprinos žena ključan je za stvaranje inovacija i jačanje ekonomije. Beč u tom smislu snažno podupire žene, a partneri poput Bečkog fonda za zapošljavanje (waff) u tome im pomažu. Osim toga, austrijska prijestolnica neprekidno radi na uklanjanju strukturnih prepreka i sprječavanju digitalnog jaza među spolovima. Jednake mogućnosti važno su bečko načelo.

Iako su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u određenim tehničkim studijskim programima te srodnim zanimanjima, Beč i waff pokazuju da je promjena moguća. Program stipendiranja „Žene, karijera i studij“ pruža podršku ženama koje uz rad žele studirati i to u područjima digitalizacije, održivosti i tehnologije. Program nudi financijsku podršku od 12.000 eura za preddiplomski studij i 9.000 eura za izvanredni diplomski studij čime se obrazovanje i posao dovode u sklad. U ponudi opisanog programa ukupno je 39 studijskih pravaca u kojima su žene dosad bile nedovoljno zastupljene.

Program postoji već tri godine, a također uključuje savjetovanje, pripremu za prijemni ispit, podršku za vrijeme studiranja i stipendiju. Dosad je oko 700 žena sudjelovalo u profesionalnoj orijentaciji i dobilo korisno savjete u vezi s odabirom studija te usklađivanjem studija i posla.



