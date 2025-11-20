Beč jača ulogu žena u STEM-u

Beč neprestano osnažuje ulogu žena u obrazovanju i na tržištu rada te ih nastoji ohrabriti da odaberu karijeru u STEM područjima. Bečki fond za poticanje zapošljavanja (waff) na tom ih putu uvelike podupire

Prije nešto više od tri godine Bečki fond za poticanje zapošljavanja (waff) započeo je program stipendiranja žena. Otada su odobrene oko 343 stipendije, a 61 stipendistkinja već je završila studij. Njihov je uspjeh proslavljen na nedavno održanom svečanom prijemu u organizaciji fonda. Prijem je ujedno poslužio kao odlična prilika za umrežavanje.

Prijemu je prisustvovala i članica bečkog gradskog poglavarstva za digitalizaciju Barbara Novak. Čestitala je stipendistkinjama, poručivši kako je Beč grad žena te da se njihova uloga u gradu neprekidno osnažuje. Osim toga, izrazila je želju za ohrabrivanjem žena da češće odabiru karijere u STEM-u te naglasila kako uloga žene nije samo da sudjeluje u društvu, već i da ga svojim djelovanjem aktivno oblikuje.

Doprinos žena ključan je za stvaranje inovacija i jačanje ekonomije. Beč u tom smislu snažno podupire žene, a partneri poput Bečkog fonda za zapošljavanje (waff) u tome im pomažu. Osim toga, austrijska prijestolnica neprekidno radi na uklanjanju strukturnih prepreka i sprječavanju digitalnog jaza među spolovima. Jednake mogućnosti važno su bečko načelo.

Iako su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u određenim tehničkim studijskim programima te srodnim zanimanjima, Beč i waff pokazuju da je promjena moguća. Program stipendiranja „Žene, karijera i studij“ pruža podršku ženama koje uz rad žele studirati i to u područjima digitalizacije, održivosti i tehnologije. Program nudi financijsku podršku od 12.000 eura za preddiplomski studij i 9.000 eura za izvanredni diplomski studij čime se obrazovanje i posao dovode u sklad. U ponudi opisanog programa ukupno je 39 studijskih pravaca u kojima su žene dosad bile nedovoljno zastupljene.

Program postoji već tri godine, a također uključuje savjetovanje, pripremu za prijemni ispit, podršku za vrijeme studiranja i stipendiju. Dosad je oko 700 žena sudjelovalo u profesionalnoj orijentaciji i dobilo korisno savjete u vezi s odabirom studija te usklađivanjem studija i posla.