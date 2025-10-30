Ovaj robot od 20.000 dolara čistit će vam kuću, no postoji kvaka u toj priči

Tvrtka 1X predstavlja Neo, kućnog robota koji obećava revoluciju u kućanskim poslovima. No, da bi učio, potreban mu je ljudski operater koji će vas gledati putem VR-a. Biste li pristali na to?

Bug.hr četvrtak, 30. listopada 2025. u 06:20

Prema pisanju Forbesa, AI i robotička tvrtka 1X stoji iza kućnog robota Neo, čija će cijena iznositi dvadeset tisuća dolara, a koji će umjesto vas čistiti kuću i zalijevati biljke. Međutim, postoji jedan ključan detalj koji potencijalni kupci moraju znati, a koji cijelu priču čini pomalo nelagodnom.

Ideja o vlastitom android batleru, cyber-spremačici ili automatskoj dadilji zvuči primamljivo. Popis uloga koje bi humanoidni roboti mogli preuzeti u budućnosti gotovo je beskrajan. No, biste li doista bili spremni dopustiti stvarnim ljudima, zaposlenicima tvrtke 1X, da vas i vašu obitelj promatraju unutar vašeg doma? To je uvjet koji postavljaju.

Mnogi sumnjaju da se slično već događa. Koliko vam se puta dogodilo da s prijateljem razgovarate o nečemu, da bi vam se nedugo zatim upravo ta stvar pojavila kao ciljani oglas na mobitelu? Barem je 1X unaprijed iskren oko ovog zadiranja u privatnost. "Ako nemamo vaše podatke, ne možemo poboljšati proizvod", izjavio je izvršni direktor 1X-a, Bernt Børnich, u intervjuu za The Wall Street Journal. "Morate se složiti s tim kako bi proizvod bio koristan."

No, koliko je Neo zapravo koristan u ovoj fazi? Sudeći prema demonstracijskom videu, robotu treba otprilike minuta da donese bocu vode. Gledati ga kako pokušava napuniti perilicu posuđa pomalo je nespretno i podsjeća na scene iz filmova u kojima se tehnologija još uvijek bori s najjednostavnijim zadacima.

Ono što situaciju čini još čudnijom jest činjenica da te zadatke uopće nije obavljao autonoman robot. Ljudski operater – simpatično nazvan Turing – upravljao je Neom na daljinu putem VR seta. Čak je i glas robota u videu zapravo Turingov. U ovoj fazi, Neo više nalikuje na avatare iz filma Jamesa Camerona nego na samostalnog robota, no bez njihove elegancije, brzine ili snage.

Neo je visok oko 168 cm i teži svega 30 kilograma, što je dizajnerska odluka kako ne bi mogao ozbiljnije ozlijediti nekoga ako se prevrne. Za razliku od Na'vija, nije plav; dolazi u bež, sivoj i tamnosmeđoj boji. Možda će jednog dana 1X krenuti putem Appleovog iMaca i ponuditi ga u paleti boja.

Ono što za sada znamo jest da će prvi korisnici moći dobiti svog Nea 2026. godine. Očekuje se da će robot "većinu" zadataka obavljati samostalno, dok će korisnici moći zakazati termine s ljudskim operaterom (i definirati zone u koje operater nema pristup). Ti prvi korisnici morat će prihvatiti "društveni ugovor" o kojem Børnich govori, kako bi 1X mogao trenirati Neov mozak. On nas uvjerava da 1X nije "Veliki Brat", već "Velika Sestra" – tu da pomogne.

Naravno, razloga za zabrinutost ima napretek. Spominjanje Velikog Brata odmah asocira na distopiju Georgea Orwella, što dodatno pojačava zabrinutost. Potencijal za nadzor je beskrajan, a znanstvena fantastika, od Terminatora do serije Westworld, već nas je bezbroj puta upozorila na opasnosti koje vrebaju od naprednih robota. U Westworldu, primjerice, realistični androidi koriste se za ispunjavanje mračnih ljudskih poriva, no kada se stvari otmu kontroli, postaju prijetnja svojim ljudskim gostima.

Što ako stvarni robot u vašem domu pronađe način da zaobiđe sigurnosne protokole? Što ako robot zamijeni vašeg kućnog ljubimca za predmet, s potencijalno tragičnim posljedicama?

Biste li se osjećali ugodno znajući da ljudski operater s VR setom na glavi virtualno pregledava vaše prljavo rublje? Je li ta cijena previsoka za ulogu zamorca u ovom tehnološkom eksperimentu, pitaju se u Forbesu na kraju svog osvrta.

 

