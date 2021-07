Razgovarali smo s bivšim Rimčevim inženjerom koji je izradio solarnu električnu barku

U poplavi vijesti o električnim automobilima, romobilima i drugim kopnenim projektima, nedavno nam je pozornost privukao jedan autohtoni hrvatski projekt električnog vozila, ali vezan uz more. Tino Šturlić, entuzijast i maker, predstavio je na Facebooku i YouTubeu svoj projekt uradi sam električne barke koja vozi na struju, napaja se iz solarnih panela, a zapravo je prerada tradicionalne stare drvene barke. Javili smo mu se za kratki intervju, pa prenosimo što smo saznali o ovom zanimljivom i ekološkom prijevoznom sredstvu, idealnom za ljeto…

Recite nam nešto o sebi za početak

Rođen sam u Zagrebu 1987. godine i živim u Zaprešiću. Volim modernu tehnologiju i veliki sam zaljubljenik u automoto sport. Oduvijek sam doma nešto izmišljao i radio na svoj način, no financije i standardna borba za preživljavanje u Hrvatskoj su uvijek bile prepreka da se to pretvori u nešto više.

TIno Šturlić

Prije 6 godina sam se zaposlio u Rimac Automobilima kao tehničar za izradu ožičenja. Ubrzo su tamo shvatili da mogu puno više, te sam napredovao na inženjersku poziciju. Nemam završen fakultet i zapravo sam samouk, no njima to nije bilo bitno već je za napredovanje dovoljna bila volja za radom, kvaliteta, talent i znanje. Mate Rimac se čak ponosio sa time i ponekad je pred važnim ljudima koje je vodio kroz firmu koristio mene kao primjer kako njima nije bitno što nemam školu. Nedavno sam se rastao od Rimca kako bi se u potpunosti mogao posvetiti svojim projektima i otvoriti svoju firmu.

Kako ste došli na ideju za preradu tradicionalne barke u električnu?

Oduvijek sam htio imati barku na moru i sanjario sam o tome. Prije dvije godine smo konačno kupili barku nakon što smo brat sestra i ja dobili nešto novca od prodaje naslijeđene nekretnine. Vozili smo se jedno ljeto, no nije dugo trebalo da shvatim da mi buka i vibracije stare Tomos 4 pente oduzimaju dozu užitka u plovidbi. Želio sam ploviti i uživati samo uz zvukove mora i vjetra. Uz jedrenje, jedina alternativa je bila konvertirati barku na električni pogon.

Kako je tekao proces izrade?

Barku smo dopremili u Zaprešić gdje sam si tijekom godina izgradio malu radionicu sa svim potrebnim alatima i strojevima. Prvo smo mislili samo malo obojati barku i ubaciti električni motor, no ubrzo smo shvatili da je barka u dosta lošem stanju i da su neki strukturalni drveni dijelovi bili truli, te ju je bilo potrebno kompletno restaurirati. Ta restauracija je produljila projekt na skoro dvije godine.

Naravno, barka se radila u slobodno vrijeme uz stalni posao. Bateriju sam radio sam iz nule, a ćelije mi je donirao bivši zaposlenik Rimca Teo Žikić nakon što je vidio projekt na Facebooku. On ima firmu Torp u Rijeci koja se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za električna vozila. BMS (battery management system) je sustav koji se brine za ćelije u baterijskom paketu, a ujedno je i "mozak" barke koji je originalno razvijen za električni skuter, no lako se iskoristio i za sve funkcije potrebne za električnu barku. On također nudi funkcije poput gledanja statusa napunjenosti baterije preko mobitela, a i sve ostale podatke kao potrošnja struje i količina struje koja ulazi preko solarnih panela. Također, nudi funkciju zaključavanja pogona i puno drugih geeky informacija o bateriji, te razna podešavanja.

Kontroler punjenja za struju iz solarnih panela je po narudžbi radila hrvatska firma Infoton. Kontroler motora je jednostavni PWM modulator od 10 kW. Solarni paneli su ukupno snage 500 W. Električni motor koji je ugrađen je 40 godina stari Rade Končar iz električnog viličara koji se nažalost ipak pokazao kao najslabija karika cijelog sustava te se trenutno nakon otprilike 60 minuta vožnje pregrije. Problem ću probati riješiti na način da se motor hladi morem. Ipak je ovo prototip koji se još testira i poboljšava. Cijeli projekt je sniman i dokumentiran na mojem YouTube kanalu. Trenutačno su vani 3 epizode, a još 7 ih je u montaži i bit će uskoro puštene.

Što biste istaknuli kao najveću posebnost svoje barke?

Rekao bi da je glavna posebnost tišina i mirnoća pogona, kao i hvatanje solarne energije kao izvor pogona što ju čini 100% zelenom te nema brige da će ikada ostati prazna.

Barka se puni iz solarnih panela? Ne treba joj, dakle, produžni kabel?

Da, barka se puni iz solarnih panela dok stoji i dok se vozi pa čak se može ploviti i samo na solarnu energiju bez da se troši imalo baterije. Nedavno, za vrijeme testiranja, bili smo na moru dva tjedna i ni jednom je nismo morali dopunjavati na utičnicu. Uvijek je bila prepuna struje i samo je čekala da plovimo.

Solarna električna barka – tehničke karakteristike Litijska baterija: 110 Ah, 48 V Motor Rade Končar: putna brzina na 1 kW – 3,2 čv, najviša brzina na 4 kW – 4,7 čv Domet: 16 Nm brzinom 3,2 čv bez punjenja iz solarnih panela. S punjenjem iz panela i do 30% veći domet Solarni paneli: 500 W ukupno po najjačem suncu Nagibni solarni paneli, mogućnost promjene kuta panela kako bi bili okomito na sunce (na taj način moguće je skupiti do 30% više energije)

Koliko je za cijeli pothvat trebalo vremena?

Trebalo je dosta vremena, skoro dvije godine no teško je procijeniti ukupno vrijeme jer se radilo kako je bilo slobodnog vremena. Također je sve dulje trajalo jer nemam adekvatan prostor. Radilo se vani, pa se moglo raditi samo kako su vremenski uvjeti dozvoljavali. Po zimi se u garaži razvijala i sastavljala baterija i upravljački sklop, a na proljeće su se radili ostali poslovi, koliko je vrijeme dozvoljavalo.

Planirate li projekt na neki način komercijalizirati?

Nije bila u planu komercijalizacija. Radio sam iz gušta i za sebe, no interes je ispao ogroman i feedback je jako pozitivan. Već imam neke ponude za komercijalizaciju, čak i zainteresirane investitore, pa nije isključeno da se ovo pretvori u nešto ozbiljnije!