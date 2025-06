Noćna mora na moru - Netflix oživljava 'krstarenje iz pakla' u trenutačno najgledanijem filmu

Ako ovog ljeta planirate na krstarenje, možda je bolje da preskočite ovaj tekst i najnoviji Netflixov dokumentarac. Naime, on bi vam mogao pokvariti doživljaj.

Najnoviji dokumentarac iz Netflixove serije "Trainwreck" oživljava jednu od najgorih noćnih mora modernog turizma. Epizoda, nazvana kod nas "Katastrofa: Krstarenje", a izvorno "Poop Cruise" (doslovno "krstarenje s kakicom", a u prijevodu poznatije kao "Krstarenje iz pakla"), vraća nas na kruzer na kojem je gotovo 4.000 ljudi ostalo zarobljeno na pučini, pretvarajući luksuzno putovanje u višednevnu borbu za preživljavanje bez struje, vode i funkcionalnih toaleta (pokazalo se kao najveći problem).

Putovanje je krenulo iz Galvestona u Teksasu i trebalo je biti rutinsko četverodnevno krstarenje do Meksika. No, na povratku u veljači 2013. godine, na kruzeru Carnival Triumph izbio je požar u strojarnici. Iako je vatra brzo ugašena i nitko nije ozlijeđen, šteta je bila katastrofalna. Brod je ostao bez glavnog pogona i većine električne energije. To je značilo gašenje klima uređaja, zamrzivača s hranom i, što je najgore, sustava za ispiranje toaleta. S više od 3.100 putnika i 1.000 članova posade, situacija je brzo eskalirala.

Uvjeti na brodu postali su nepodnošljivi. Putnici su bili prisiljeni urinirati u tuševima i obavljati nuždu u crvene vreće za biološki opasni otpad, koje su se gomilale po hodnicima. Uskoro se hodnicima počeo širiti nesnosan smrad, dok je kanalizacija curila niz zidove i plavila niže palube, stvarajući prizore iz horor filma. Kroz kombinaciju nikad prije viđenih snimki koje su zabilježili sami putnici i dramatičnih rekonstrukcija, 55-minutni dokumentarac prikazuje kako se san o odmoru raspao u kaosu, smradu i očaju. Jedan od putnika čije snimke čine okosnicu filma, Devin Marble, prisjeća se lutanja mračnim hodnicima u potrazi za ispravnim toaletom: "Otvorite vrata jednog, 'Ne, ovaj ne radi'. Uđete u sljedeći, 'Ne, ovaj je odvratan'", govori u kameru.

Zbog nesnosne vrućine u kabinama bez ventilacije, ljudi su izvlačili madrace na otvorene palube, stvarajući prizor koji su neki opisali kao "naselje straćara". Obilni švedski stolovi s hranom zamijenjeni su oskudnim obrocima, a redovi za hranu trajali su satima. Brod je plutao Meksičkim zaljevom gotovo pet dana prije nego što su ga tegljači konačno dovukli do luke u Mobileu, Alabama. Putnici su, iscrpljeni i zgroženi, doslovno ljubili tlo po dolasku na kopno. Incident je postao globalna medijska senzacija, a fraza "poop cruise" ušla je u leksikon kao sinonim za putovanje iz pakla.

Reakcija i posljedice

Kompanija Carnival Cruise Line incident je nazvala "poučnim trenutkom za cijelu industriju krstarenja". U izjavi povodom izlaska dokumentarca, naglasili su kako je detaljna istraga otkrila "ranjivost u dizajnu" koja je ispravljena. Kompanija je uložila više od 500 milijuna dolara u sigurnosne nadogradnje na cijeloj floti, uključujući poboljšane sustave za prevenciju i gašenje požara te redundantne sustave napajanja.

Niz kompanijskih propusta prikazanih u filmu nije doveo do značajnijih pravnih posljedica.

Putnicima s nesretnog putovanja vraćen je puni iznos cijene putovanja, isplaćena im je dodatna odšteta od samo 500 USD po osobi, pokriveni su troškovi povratka kući te su dobili i vaučer za buduće krstarenje. Sam brod, Carnival Triumph, nakon temeljite obnove vrijedne 115 milijuna dolara, i danas plovi, ali pod novim imenom – Carnival Sunrise.

Zanimljivo je da je dokumentarac stigao u trenutku kada Carnival Corporation bilježi rekordne profite, s prihodima od 6.3 milijarde dolara u drugom kvartalu, potaknutim snažnom potražnjom. No, "Trainwreck: Poop Cruise" služi kao oštar podsjetnik na to koliko je krhka tehnologija o kojoj ovisimo. Kako kaže putnik Devin Marble, "kriza pokazuje pravo lice ljudi", a ovaj događaj je pokazao kako se luksuzno iskustvo može u trenu pretvoriti u borbu za osnovno ljudsko dostojanstvo. Dokumentarac tako osigurava da se lekcije s "krstarenja iz pakla" ne zaborave, služeći kao upozorenje o tankoj granici između odmora iz snova i noćne more.