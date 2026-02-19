U Tesli se hvale proizvodnjom Cybercaba, a pitanje autonomne vožnje još je otvoreno

Prvi Cybercab bez volana i papučica sišao je s proizvodne linije u Teksasu, dok istodobno iz te savezne države stiže izvješće o tome da se njihovi robotaksiji na cesti sudaraju značajno češće od ljudskih vozača

Tesla nastavlja svoju misiju dovođenja autonomnih vozila na ceste, unatoč činjenici da im ograničeno pilot-testiranje u Austinu (Teksas) ne ide od ruke. Prvo su tamo automobile pustili u promet na ograničenom području uz sigurnosne vozače, da bi krajem prošle godine uklonili te operatere iz vozila i premjestili ih – u vozila koja prate robotaksije po cesti. Nadalje, statistike o sudarima ne idu im u prilog, pa se tako nedavno doznalo da je Teslina stopa nezgoda u probnom programu robotaksija otprilike dvostruko viša (po prijeđenoj kilometraži) od one kod konkurentske tvrtke Waymo.

Sudaraju se osam puta češće nego ljudi

Američka uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) objavila je ovoga tjedna i nove podatke koji ukazuju na ozbiljne sigurnosne izazove s kojima se suočavaju Teslini robotaksiji u Austinu. Prema ažuriranoj bazi podataka, kompanija je u prosincu 2025. i siječnju 2026. godine prijavila pet novih sudara, čime se ukupan broj incidenata od pokretanja usluge, u lipnju prošle godine, popeo na 14.

Kada se taj broj nesreća stavi u kontekst prijeđenih kilometara, podaci postaju prilično neugodni za Muskovu kompaniju. Procjenjuje se da je njihova flota do sredine siječnja prešla oko približno 1,3 milijuna kilometara, što znači da se jedan sudar događa svakih 91.000 kilometara.

Prema Teslinom vlastitom izvješću o sigurnosti, prosječni američki vozač doživi manji sudar svakih 368.500 kilometara. To znači da Teslini robotaksiji sudjeluju u nesrećama gotovo četiri puta češće od ljudskih vozača. Ako se koriste širi podaci NHTSA-e o prijavljenim nesrećama, gdje je prosjek jedan incident na otprilike 805.000 kilometara, Teslina flota je čak osam puta sklonija sudarima od ljudi. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su se gotovo sve ove nesreće dogodile uz prisutnost obučenog sigurnosnog operatera u vozilu. Oni su tu kako bi intervenirali u kritičnim trenucima, što sugerira da bi bez ljudskog nadzora broj incidenata vjerojatno bio još veći.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Cybercab se proizvodi

Sve to nije, pak, usporilo njihove ambicije – iz Tesline Gigatvornice u Teksasu, smještene nedaleko Austina, stiže informacija da je tamo s proizvodne linije sišao prvi Cybercab, automobil bez volana i pedala, izrađen "iz temelja" kako bi služio kao robotaksi.

Vozilo pod nazivom Cybercab dizajnirano je kao dvosjed, potpuno lišeno tradicionalnih kontrola. Opremljeno je baterijom kapaciteta 35 kWh koja omogućuje doseg od približno 320 kilometara, uz podršku za induktivno bežično punjenje. Elon Musk opisao je proces proizvodnje ovog modela sličnijim onome u industriji potrošačke elektronike nego klasičnoj automobilskoj industriji, s ambicioznim ciljem proizvodnog ciklusa od jednog automobila svakih 10 sekundi.

Cybercab - uskoro? Tesla

Predviđena cijena vozila trebala bi iznositi manje od 30.000 dolara, a isključiva namjena mu je da funkcionira kao autonomni taksi. Cybercab ne nudi alternativne opcije upravljanja. Dizajniran je tako da u slučaju kvara ili problema sa softverom vozilo doslovno nije moguće voziti, pa se postavlja pitanje hoće li softverska strana kompanije riješiti otvorena (primarno sigurnosna) pitanja na vrijeme.